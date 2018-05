Bestemmingsplan Raadhuisplein wordt in juni besproken

Nieuws:

Door: Redactie

Na bezwaren van omwonenden, die vinden dat er nog teveel onduidelijkheden zijn over de bouwplannen op het Raadhuisplein in Haren, heeft het College besloten de behandeling in de raad uit te stellen tot juni.

De behandeling stond gepland voor de commissievergadering van 14 mei, maar de oppositiepartijen wilden dit agendapunt om voornoemde redenen schrappen. Wethouder Michiel Verbeek zegt dat het nieuwe bestemmingsplan volgende maand alsnog kan worden besproken.