Bevindingen van Tweede Kamer, zoals die naar de minister gaan

Door: Redactie

Op 19 januari vond de hoorzitting plaats, waar leden van de Tweede Kamer luisterden naar de visies en meningen van zowel voor- als tegenstanders van een gemeentelijke herindeling Haren, Groningen en Ten Boer. De Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken heeft haar bevindingen plus reacties van Kamerleden op schrift gesteld. Nu is de minister aan zet, waarna het wetsvoorstel waarschijnlijk dit voorjaar plenair zal worden besproken in het parlement.

Het verslag laat zien, dat de Kamer het vraagstuk van Haren allerminst ziet als een inkoppertje of ABC-tje. Tot in kleine details wordt de kwestie gefileerd en onderzocht. Wat opvalt is dat de Kamerleden kritische vragen stellen aan de regering. Zij willen als het ware het fusiebesluit en de gevolgde procedure op hardheid testen en nemen de stellingen van de regering niet automatisch voor juist aan.Voor mensen met weinig tijd hieronder een aantal van de genoemde kritische opmerkingen en vragen aan de regering, gerangschikt per partij. Daaronder het complete verslag. Opvallend is dat een aantal partijen niets zeggen over de herindeling, waaronder de belangrijke fracties PVV en PvdA (Minister R. Plasterk zwengelde de herindelingen aan, hij was van de PvdA).

SAMENVATTING

SP: Herindelingen zouden volgens deze leden alleen plaats moeten vinden van

onderaf, als hiervoor steun is van de bevolking. De SP-fractie heeft enkele

vragen bij de het draagvlak en de urgentie. Deze leden gaan hier graag

nader op in. De leden van de SP-fractie lezen dat er een burgerraadpleging is

gehouden in de gemeente Haren waar een opkomst was van 73,5% en

waar daarvan 74,5% tegen herindeling was. Deze herindeling kan dus niet

rekenen op draagvlak onder de bevolking van Haren, stellen deze leden

vast. De genoemde leden vragen zich af waarom er dan toch wordt

gekozen voor een herindeling. De uitdagingen waar de kleinere

gemeenten voor staan, na onder andere decentralisaties, leiden zo

immers toch tot gedwongen herindelingen, lijkt het.

SGP: Het uitgangspunt bij herindelingen is voor de leden van de SGP-fractie dat

deze vrijwillig en van onderop plaatsvinden. Vanuit dat oogpunt hebben

deze leden de nodige vragen en bedenkingen bij dit voorliggende

wetsvoorstel en dan met name ten aanzien van de betrokkenheid van de

gemeente Haren. De leden van de SGP-fractie vragen zich af of de provincie Groningen niet

besloten had om geen herindelingen van bovenaf te doen. In hoeverre

past dit voornemen bij het provinciaal uitgangspunt inzake herindelingen?

Deze leden vragen zich af of er bij deze herindeling geen sprake is van een

vergelijkbare situatie als bij Heerlen en Landgraaf, waarbij de procedure

problematisch is verlopen. Bij de gemeente Haren valt het de leden van de SGP-fractie op dat er

sprake is van weinig echte steun voor deze herindeling. Dit is onder meer

gebleken bij de raadpleging van de bevolking.

De leden van de SGP-fractie krijgen de indruk dat de situatie van de

gemeente Haren het risico in zich draagt dat het als een «rest»-gemeente

met andere gemeenten samengevoegd wordt, zonder dat er echt goede

gronden voor zijn.

50PLUS: De leden van de 50Plus-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen

van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden hebben nog wel enkele

vragen over met name de totstandkoming van dit wetsvoorstel.

VVD: In acht nemende dat de gemeenteraad van

Haren tegen deze herindeling heeft gestemd, willen de leden van de

VVD-fractie de regering vragen of er in de loop van het herindelingsproces

door de provincie Groningen ook andere opties zijn onderzocht en/of

overwogen, er vanuit gaande dat zelfstandigheid op termijn niet mogelijk

is. Indien dit niet het geval is, zouden de leden van de VVD-fractie graag

weten waarom er niet naar andere oplossingen is gekeken, die wellicht

beter hadden aangesloten bij de wensen van de Harense gemeenteraad.

Kan de regering aangeven of gedurende het herindelingsproces Haren

hier zelf wel om heeft gevraagd? Voorts willen de leden van de VVD-fractie graag weten hoe de gemeenten

Groningen en Ten Boer aankijken tegen het samenvoegen van deze twee

gemeenten, als Haren er niet bij betrokken zou zijn.

De leden van de VVD-fractie vragen zich ook af in hoeverre de

duurzaamheid van de gemeente Haren gegarandeerd is als Haren er voor

zou opteren om zelfstandig te blijven, ook in het licht van toekomstige

ontwikkelingen in de provincie Groningen, zoals bijvoorbeeld de

gemeente Midden Groningen. Gaarne krijgen de leden van de VVD-fractie

een reactie van de regering.

ChristenUnie: De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de beoogde

herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer in beginsel kan rekenen op

bestuurlijk regionaal draagvlak en dat deze beoogde herindeling voor de

inwoners van Haren en Ten Boer tot een grote toename van de bestuurskracht

zal leiden. De leden van de ChristenUnie-fractie de constateren

voorts dat het draagvlak in de gemeente Haren voor deze herindeling

momenteel weliswaar beperkt is, maar dat het van belang is dat wordt

gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio, waarbij de betrokken

gemeenten zich kunnen richten op hun taken. Een herindeling met de

gemeenten Groningen en Ten Boer is voor Haren op korte termijn de

enige optie tot herindeling.

CDA: De leden van de CDA-fractie vragen de regering een nadere onderbouwing

te geven van de beoordeling van de bestuurskracht van de

gemeente Haren bij zelfstandig voortbestaan. Deze leden constateren, dat

het rapport Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren (2016) constateert:

«De werkwijze van de gemeente wordt gekenmerkt door een

actiegerichte aanpak: de focus ligt op het oplossen van vraagstukken en

realiseren van ambities op een pragmatische wijze: «aan de slag». Beide

sterke punten hebben tegelijk hun keerzijde, die de bestuurskracht van de

gemeente sterk beperkt.» Hoe beoordeelt de regering deze kenschets van

het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente Haren in

het licht van de toenemende opgaven voor gemeenten?

D66: Voor de leden van de D66-fractie staat voorop dat de situatie in Nederlandse

gemeenten toekomstvast moet zijn. De financiën, bestuurskracht

en regionale samenwerking moeten op orde zijn. De regering stelt dat dit

in Haren niet het geval is, en dat zelfstandig voortbestaan van de

gemeente risicovol is. De leden van de D66-fractie kunnen deze

redenering volgen wanneer zij de verschillende rapporten van B&A groep

en Deloitte tot zich nemen. Zij kunnen niet anders dan constateren dat de

financiële positie – hoewel beter dan vorige jaren – van Haren kwetsbaar

is. Acht de regering het op eniger wijze mogelijk voor Haren om een

significante beleidswijziging door te voeren waardoor het zelfstandig kan

blijven en daarnaast dezelfde faciliteiten en diensten aan haar inwoners

kan blijven aanbieden, zonder de lokale belastingen drastisch te verhogen,

of acht zij dit onhaalbaar? Hoe beziet de regering de onverenigbaarheid

tussen aan de ene kant het rapport van dhr. Allers namens het Centrum

voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) en aan

de andere kant de rapporten van B&A en Deloitte?

De leden van de D66-fractie merken op dat het draagvlak voor de

herindeling in Groningen en Ten Boer op orde is. Daarentegen is het

draagvlak in Haren beperkt. Er zijn aan de ene kant zorgen over de

gevolgde procedure. Is volgens de regering aan de vereisten van

zorgvuldigheid, behoorlijkheid, en rechtmatigheid voldaan? Aan de

andere kant zijn er zorgen over de gevolgen van de herindeling. Deze

richten zich op de garantie van het voortbestaan van de faciliteiten en

diensten in Haren, zoals medische diensten of het zwembad. Daarnaast

zijn er zorgen over het wegvloeien van het onderwijsaanbod en de

werkgelegenheid uit Haren. Ook vrezen inwoners dat de «groene

longfunctie» die Haren vervult zal verdwijnen door bebouwing ten

behoeve van Groningen. Wat is de reactie van de regering hierop?

GroenLinks: De leden van de GroenLinks-fractie hechten veel waarde aan het goed

betrekken van de burgers en organisaties in de betrokken gemeenten.

Deze leden vragen de regering om nog eens nader uiteen te zetten hoe de

inwoners, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek van de

betreffende gemeenten betrokken is geweest bij de totstandkoming van

het voorstel tot gemeentelijke herindeling.



HET COMPLETE VERSLAG

VERSLAG

Vastgesteld 26 januari 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend

onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit

te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de

gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord,

acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel

voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 1

2. Voorgeschiedenis en totstandkoming herindelingsadvies 2

3. Toets aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling 5

4. Financiële aspecten 7

1. Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen

van het wetvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren

en Ten Boer. Graag stellen zij de regering hier een aantal vragen over.

Allereerst merken zij op dat het hier gaat om een herindeling die door de

provincie is geïnitieerd, en niet vanuit de gemeenten zelf komt. De

gemeenteraad van Haren heeft niet ingestemd met dit voorstel tot

herindeling.

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel tot

samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Deze leden vragen, waarom het herindelingsadvies en de bijbehorende

reactienota niet als bijlagen bij de memorie van toelichting zijn

opgenomen. Zij constateren, dat het herindelingsadvies en de bijbehorende

reactienota niet tegelijk met de indiening van het wetsvoorstel zijn

gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Deze leden zijn van mening, dat

publicatie op een website zonder nadere aanduiding niet gelijkgesteld kan

worden met indiening bij de Tweede Kamer. Deze leden vragen de

regering het herindelingsadvies en de bijbehorende reactienota alsnog

aan de Kamer toe te zenden.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel

dat beoogt de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen te

voegen. De voornoemde leden zijn in principe voorstander van een proces

van herindeling voor gemeenten waar er een gebrek is aan financiële

stabiliteit en bestuurskracht of die langjarig en in hoge mate afhankelijk

zijn van gemeenschappelijke regelingen. Vanzelfsprekend is daarbij

draagvlak onder de bevolking van belang.

In dit wetsvoorstel lezen zij dat de regering op dit moment de toekomst

van Haren zodanig onzeker acht dat een zelfstandig voortbestaan van deze

gemeente risicovol is. Daarnaast lezen zij tevens in de memorie van

toelichting en komt hen via verschillende kanalen ten gehore dat het

draagvlak voor deze herindeling in de gemeente Haren beperkt is. Dit

vergt daarom een zeer zorgvuldige afweging en daartoe hebben de aan

het woord zijnde leden enkele vragen.

De leden van de GroenLinks-fractie hebben met interesse kennis genomen

van het Wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren

en Ten Boer. Deze leden hebben nog een aantal vragen aan de regering

over dit wetsvoorstel.

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van dit

voorstel voor gemeentelijke herindeling. Belangrijke criteria ter beoordeling

van de noodzaak van herindeling zijn voor deze leden in de eerste

plaats het draagvlak onder de bevolking. Maar ook de bestuurskracht van

gemeenten en de urgentie van een herindeling zijn van belang. Herindelingen

zouden volgens deze leden alleen plaats moeten vinden van

onderaf, als hiervoor steun is van de bevolking. De SP-fractie heeft enkele

vragen bij de het draagvlak en de urgentie. Deze leden gaan hier graag

nader op in.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis

genomen van het wetsvoorstel dat strekt tot samenvoeging van de

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Deze leden constateren dat het

huidige wetsvoorstel de uitkomst is van een langdurig en soms onstuimig

proces. Deze leden onderschrijven het voornemen tot samenvoeging,

maar hebben op een aantal punten behoefte aan een nadere toelichting.

Het uitgangspunt bij herindelingen is voor de leden van de SGP-fractie dat

deze vrijwillig en van onderop plaatsvinden. Vanuit dat oogpunt hebben

deze leden de nodige vragen en bedenkingen bij dit voorliggende

wetsvoorstel en dan met name ten aanzien van de betrokkenheid van de

gemeente Haren.

De leden van de 50Plus-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen

van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden hebben nog wel enkele

vragen over met name de totstandkoming van dit wetsvoorstel.

2. Voorgeschiedenis en totstandkoming herindelingsadvies

Aanleiding voor het wetsvoorstel is, naar de opvatting van de leden van

de VVD-fractie, het herindelingsadvies van de provincie Groningen,

voorzien van positieve zienswijzen van de gemeenten Groningen en Ten

Boer. Deze leden hechten er aan dat er bij herindelingen, bij voorkeur,

sprake is van lokaal draagvlak. In acht nemende dat de gemeenteraad van

Haren tegen deze herindeling heeft gestemd, willen de leden van de

VVD-fractie de regering vragen of er in de loop van het herindelingsproces

door de provincie Groningen ook andere opties zijn onderzocht en/of

overwogen, er vanuit gaande dat zelfstandigheid op termijn niet mogelijk

is. Indien dit niet het geval is, zouden de leden van de VVD-fractie graag

weten waarom er niet naar andere oplossingen is gekeken, die wellicht

beter hadden aangesloten bij de wensen van de Harense gemeenteraad.

Kan de regering aangeven of gedurende het herindelingsproces Haren

hier zelf wel om heeft gevraagd?

Voorts willen de leden van de VVD-fractie graag weten hoe de gemeenten

Groningen en Ten Boer aankijken tegen het samenvoegen van deze twee

gemeenten, als Haren er niet bij betrokken zou zijn.

De leden van de CDA-fractie vragen de regering een nadere onderbouwing

te geven van de beoordeling van de bestuurskracht van de

gemeente Haren bij zelfstandig voortbestaan. Deze leden constateren, dat

het rapport Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren (2016) constateert:

«De werkwijze van de gemeente wordt gekenmerkt door een

actiegerichte aanpak: de focus ligt op het oplossen van vraagstukken en

realiseren van ambities op een pragmatische wijze: «aan de slag». Beide

sterke punten hebben tegelijk hun keerzijde, die de bestuurskracht van de

gemeente sterk beperkt.» Hoe beoordeelt de regering deze kenschets van

het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente Haren in

het licht van de toenemende opgaven voor gemeenten?

Voor de leden van de D66-fractie staat voorop dat de situatie in Nederlandse

gemeenten toekomstvast moet zijn. De financiën, bestuurskracht

en regionale samenwerking moeten op orde zijn. De regering stelt dat dit

in Haren niet het geval is, en dat zelfstandig voortbestaan van de

gemeente risicovol is. De leden van de D66-fractie kunnen deze

redenering volgen wanneer zij de verschillende rapporten van B&A groep

en Deloitte tot zich nemen. Zij kunnen niet anders dan constateren dat de

financiële positie – hoewel beter dan vorige jaren – van Haren kwetsbaar

is. Acht de regering het op eniger wijze mogelijk voor Haren om een

significante beleidswijziging door te voeren waardoor het zelfstandig kan

blijven en daarnaast dezelfde faciliteiten en diensten aan haar inwoners

kan blijven aanbieden, zonder de lokale belastingen drastisch te verhogen,

of acht zij dit onhaalbaar? Hoe beziet de regering de onverenigbaarheid

tussen aan de ene kant het rapport van dhr. Allers namens het Centrum

voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) en aan

de andere kant de rapporten van B&A en Deloitte?

De leden van de GroenLinks-fractie hecht veel waarde aan het goed

betrekken van de burgers en organisaties in de betrokken gemeenten.

Deze leden vragen de regering om nog eens nader uiteen te zetten hoe de

inwoners, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek van de

betreffende gemeenten betrokken is geweest bij de totstandkoming van

het voorstel tot gemeentelijke herindeling.

De leden van de SP-fractie lezen dat er een burgerraadpleging is

gehouden in de gemeente Haren waar een opkomst was van 73,5% en

waar daarvan 74,5% tegen herindeling was. Deze herindeling kan dus niet

rekenen op draagvlak onder de bevolking van Haren, stellen deze leden

vast. De genoemde leden vragen zich af waarom er dan toch wordt

gekozen voor een herindeling. De uitdagingen waar de kleinere

gemeenten voor staan, na onder andere decentralisaties, leiden zo

immers toch tot gedwongen herindelingen, lijkt het.

De regerering schrijft, zo lezen de leden van de ChristenUnie-fractie, dat

op 25 november 2013 de raad van Haren een voorlopig principebesluit

voor een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer nam. Kan

de regering nader toelichten op welke wijze tot dit besluit is gekomen en

wat daarin de doorslag gaf?

De leden van de SGP-fractie vragen zich af of de provincie Groningen niet

besloten had om geen herindelingen van bovenaf te doen. In hoeverre

past dit voornemen bij het provinciaal uitgangspunt inzake herindelingen?

Deze leden vragen zich af of er bij deze herindeling geen sprake is van een

vergelijkbare situatie als bij Heerlen en Landgraaf, waarbij de procedure

problematisch is verlopen.

De regering geeft aan dat het draagvlak voor deze herindeling in de

gemeente Haren beperkt is, maar dat het van belang is dat op korte

termijn wordt gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio. De

leden van de SGP-fractie vragen zich af in hoeverre een dergelijke

benadering daadwerkelijk kan leiden tot een positieve betrokkenheid van

(de inwoners van) Haren bij de nieuwe gemeente. Deze leden hebben de

indruk dat bij het onderzoek naar de mogelijke herindelingen in de

provincie Groningen de onderzoeksopdracht beperkt is geweest tot deze

provincie. Had het niet voor de hand gelegen om breder te kijken en ook

de in de provincie Drenthe gelegen regio van Haren te betrekken in dit

proces? Klopt de indruk van de leden van de SGP-fractie dat er zeker op

de iets langere termijn geen grote belemmeringen zouden zijn voor

intensieve samenwerking met de gemeente Tynaarlo of mogelijk met

andere gemeenten? Is deze optie in de achterliggende jaren serieus

onderzocht?

De regering stelt dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haren

risicovol is. De leden van de SGP-fractie vragen of de regering dit kan

verduidelijken. Is de (financiële) toestand van Haren zodanig dat er op de

korte termijn grote problemen te verwachten zijn?

Ten Boer

De leden van de SGP-fractie vinden het opvallend dat de gemeente Ten

Boer blijkbaar in de laatste 220 jaar nooit eerder in een herindeling

betrokken is geweest. Deze leden vragen zich af in hoeverre dit gegeven

nog meegespeeld heeft in een voorzichtige benadering tien jaar geleden

om niet te herindelen, maar om tot nauwe bestuurlijke samenwerking

over te gaan. Is het behoud van het eigen karakter de eigen identiteit van

deze gemeente voldoende gewaarborgd bij de vorming van de nieuwe

gemeente?

De financiële toestand van deze gemeente is in de achterliggende jaren

verbeterd. Is deze situatie zodanig verbeterd dat er ook na samengaan

met de gemeente Groningen sprake zal zijn van een blijvend gezonde

situatie zonder grote lastenverzwaringen voor de burgers?

Voorkeur is uitgesproken voor een lichte samenvoeging. De leden van de

SGP-fractie vragen zich af of het meenemen van Haren – en als gevolg

daarvan een echte herindeling – bij deze herindeling niet tot een zodanige

verzwaring van de lasten leidt dat het problemen oplevert voor de beide

andere gemeenten. Heeft een reguliere herindeling wel voldoende

draagvlak in deze gemeenten?

Haren

Bij de gemeente Haren valt het de leden van de SGP-fractie op dat er

sprake is van weinig echte steun voor deze herindeling. Dit is onder meer

gebleken bij de raadpleging van de bevolking.

De leden van de SGP-fractie krijgen de indruk dat de situatie van de

gemeente Haren het risico in zich draagt dat het als een «rest»-gemeente

met andere gemeenten samengevoegd wordt, zonder dat er echt goede

gronden voor zijn. Zou een bredere oriëntatie qua gemeenten en

varianten van samenwerking niet een beter uitgangspunt geweest zijn?

Een van de opties die in de loop van de tijd genoemd is, is samenvoeging

met de Drentse gemeente Tynaarlo. Volgens de memorie van toelichting

zou Tynaarlo hier niet voor open staan. De leden van de SGP-fractie

vragen zich af of dit helemaal juist is. Is er niet juist herhaaldelijk

bereidheid geweest tot ten minste intensieve samenwerking of mogelijk

zelfs herindeling met de gemeente Haren? Kan de regering hier een

nadere toelichting op geven?

Een van de provinciale criteria is het schaalniveau. De leden van de

SGP-fractie vragen zich af of dit een gewenst criterium is. Wordt hiermee

niet te gemakkelijk verondersteld dat een grotere gemeente automatisch

beter functioneert? Is ook voor grotere gemeenten het niet zo dat in het

algemeen samenwerking geboden is, omdat zij bepaalde taken niet

zelfstandig uit kunnen voeren? Worden «klein» en «financieel zwak» niet

te eenvoudig op één lijn gezet? Is de situatie van de stad Groningen niet

ook financieel problematisch (geweest)?

De gemeente Haren nam zich voor om te komen tot een «Aanpak Beterrr

Haren. Heeft Haren van de provincie een serieuze kans gekregen om hier

uitvoering aan te geven? Zou het niet voor de hand liggen vanwege een

ontbrekend draagvlak bij de bevolking en het bestuur van de gemeente

zeer terughoudend te zijn bij deze herindeling? Is in de loop van het

proces wel voortdurend de eenmaal vastgelegde procedure gevolgd?

Bij de leden van de 50Plus-fractie leeft een aantal vragen over de

totstandkoming van het herindelingsadvies en het wetsvoorstel. Deze

leden vragen de regering nader toe te lichten hoe het herindelingsadvies

en de voorbereiding ervan procedureel zijn getoetst en beoordeeld, in het

licht van de door het gemeentebestuur van Haren en het Burgercomité

Haren aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

verstrekte informatie dat:

a. Gedeputeerde Staten van Groningen op 1 september 2015 hebben

besloten dat het college niet eigenstandig gebruik zal maken van zijn

bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als daarvoor geen

draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat;

b. de twee gevallen, waarin volgens het Beleidskader gemeentelijke

herindeling (par. 3) een provincie zelf een Arhiprocedure kan starten,

zich bij de gemeente Haren niet voordoen;

c. er gegronde redenen zijn voor twijfel over de zorgvuldigheid,

behoorlijkheid en rechtmatigheid van de door Gedeputeerde Staten

gevolgde herindelingsprocedure;

d. er gegronde redenen zijn voor twijfel of de provincie verstandig is

omgegaan met haar bevoegdheid, zich redelijk heeft opgesteld en

behoedzaam te werk is gegaan zoals door de toenmalige Minister van

BZK in het algemeen overleg met de vaste commissie voor Binnenlandse

Zaken van de Tweede Kamer op 3 juli 2013 (zie TK 28 750, nr.

55, blz. 15) als voorwaarde is geformuleerd;

e. er gegronde reden zijn voor twijfel of het herindelingsadvies een juist

en toereikend beeld geeft van de zorgvuldigheid, behoorlijkheid en

rechtmatigheid van het handelen van de provincie Groningen ten

opzichte van de gemeente Haren en haar burgers.



3. Toets aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling

In het wetvoorstel stelt de regering dat de voorgestelde herindeling zal

leiden tot een grote toename in bestuurskracht voor de inwoners van Ten

Boer en Haren. De leden van de VVD-fractie zijn benieuwd waar deze

stelling op gebaseerd is en op welke specifieke gebieden de herindeling

volgens de regering dergelijk effect zal sorteren. Kan de regering voorts in

kaart brengen hoeveel gemeenschappelijke regelingen er momenteel zijn

tussen de drie gemeenten, en tussen Groningen en Haren en Groningen

en Ten Boer afzonderlijk? Hoe beoordeelt de regering de vorderingen op

het gebied van de decentralisatie van de WMO en de jeugdzorg en de

implementatie van de Omgevingswet in de drie gemeenten? Liggen de

gemeenten hiermee op schema? In hoeverre zouden de gemeenten Ten

Boer en Haren in de ogen van de regering in staat zijn de verantwoordelijkheden

omtrent deze ontwikkelingen zelfstandig op zich te nemen?

Gaarne krijgen de leden van de VVD-fractie een reactie van de regering.

Daarnaast staat in het wetsvoorstel dat de samenvoeging van de drie

gemeenten een bijdrage zal leveren aan evenwichtige regionale verhoudingen.

De leden van de VVD-fractie willen de regering vragen om hier

verder over uit te wijden. Is dit op meer gestoeld dan het feit dat de

gemeente Groningen na deze herindeling meer dan voorheen een

samenstelling zal zijn van stedelijk en landelijk gebied? Zo ja, waarop is dit

dan gestoeld?

De leden van de VVD-fractie vragen zich ook af in hoeverre de

duurzaamheid van de gemeente Haren gegarandeerd is als Haren er voor

zou opteren om zelfstandig te blijven, ook in het licht van toekomstige

ontwikkelingen in de provincie Groningen, zoals bijvoorbeeld de

gemeente Midden Groningen. Gaarne krijgen de leden van de VVD-fractie

een reactie van de regering.

«Met de introductie van nieuwe vormen van participatieve democratie die

recht doen aan het diverse karakter van de verschillende gebieden, zoals

een burgerbegroting of een coöperatieve wijkraad, kan bestuurlijke

nabijheid op een andere wijze worden georganiseerd,» zo stelt de

regering. De leden van de CDA-fractie vragen, of het anders organiseren

van bestuurlijke nabijheid naar de mening van de regering een

voorwaarde is voor de voorgestelde samenvoeging.

Met de regering onderschrijven de leden van de CDA-fractie, dat een

herindeling bij voorkeur de steun van alle gemeenteraden dient te

genieten. De regering voegt daaraan toe, dat voorkomen moet worden dat

één gemeente feitelijk een veto kan uitspreken over een herindeling die

een positieve bijdrage levert aan de regionale bestuurskracht of de

regionale bestuurlijke verhoudingen. Deze leden vragen de regering nader

te onderbouwen, waarom het besluit van de gemeente Haren om niet in

te stemmen met de voorgestelde samenvoeging, de samenvoeging van

Groningen en Ten Boer onmogelijk maakt.

De leden van de D66-fractie merken op dat het draagvlak voor de

herindeling in Groningen en Ten Boer op orde is. Daarentegen is het

draagvlak in Haren beperkt. Er zijn aan de ene kant zorgen over de

gevolgde procedure. Is volgens de regering aan de vereisten van

zorgvuldigheid, behoorlijkheid, en rechtmatigheid voldaan? Aan de

andere kant zijn er zorgen over de gevolgen van de herindeling. Deze

richten zich op de garantie van het voortbestaan van de faciliteiten en

diensten in Haren, zoals medische diensten of het zwembad. Daarnaast

zijn er zorgen over het wegvloeien van het onderwijsaanbod en de

werkgelegenheid uit Haren. Ook vrezen inwoners dat de «groene

longfunctie» die Haren vervult zal verdwijnen door bebouwing ten

behoeve van Groningen. Wat is de reactie van de regering hierop? Is hier

in het herindelingsadvies voldoende rekening mee gehouden?

De leden van de D66-fractie merken tevens op dat herindelingen in het

algemeen een positieve invloed hebben op de democratische controle van

regionale samenwerkingsverbanden. Kan de regering beamen dat met de

fusie van Groningen, Haren en Ten Boer diverse gemeenschappelijke

regelingen komen te vervallen? Hoeveel zijn dit er en wat is hun onderlinge

samenhang? De leden van de D66-fractie zouden het vervallen van

gemeenschappelijke regelingen als een positief aspect ervaren, omdat dit

de democratische controle verbetert, de bestuurlijke drukte vermindert en

de bestuurskracht doet toenemen.

De leden van de D66-fractie hechten tot slot waarde aan de relatie tussen

de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer aan de

ene kant, en Haren aan de andere kant. De relaties zijn op dit moment zeer

verslechterd en Haren heeft zich teruggetrokken uit het gehele herindelingsproces.

Een gedeelte van de inwoners is zeer fel gekant tegen het

herindelingsvoorstel. Hoe zal de regering waarborgen dat de inwoners

van Haren rust, saamhorigheid en toekomstgerichtheid ervaren, indien dit

wetsvoorstel wordt aangenomen?

De leden van de GroenLinks-fractie vragen de regering hoe gewaarborgd

wordt dat burgers in de huidige gemeenten Ten Boer en Haren bij een

herindeling tijdig en adequaat geïnformeerd worden hoe zij als inwoners

van de kleine kernen voldoende mee kunnen participeren en hoe zij

betrokken worden bij de vormgeving van het toekomstig beleid. Voorts

vragen deze leden de regering in te gaan op de zorgen van de inwoners

over het behoud van groengebieden in de toekomstige gemeente.

Bewoners in de huidige gemeente Haren maken zich zorgen over het

volbouwen van de huidige groenstrook tussen de stad Groningen en de

kern Haren. Graag horen deze leden hoe de regering tegen deze zorgen

aankijkt.

Tot slot vragen de leden van de GroenLinks-fractie aandacht voor de

toegankelijkheid en de benaderbaarheid van het lokale bestuur van de

nieuw te vormen gemeenten. Deze leden vragen de regering hoe

toegankelijkheid en de voorzieningen in alle kernen voldoende gewaarborgd

kunnen worden en hoe het karakter van de dorpskernen behouden

kan worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de beoogde

herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer in beginsel kan rekenen op

bestuurlijk regionaal draagvlak en dat deze beoogde herindeling voor de

inwoners van Haren en Ten Boer tot een grote toename van de bestuurskracht

zal leiden. De leden van de ChristenUnie-fractie de constateren

voorts dat het draagvlak in de gemeente Haren voor deze herindeling

momenteel weliswaar beperkt is, maar dat het van belang is dat wordt

gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio, waarbij de betrokken

gemeenten zich kunnen richten op hun taken. Een herindeling met de

gemeenten Groningen en Ten Boer is voor Haren op korte termijn de

enige optie tot herindeling. Kan de regering nader toelichten welke risico’s

er aan verbonden zijn als deze herindeling geen doorgang zou vinden, zo

vragen de leden van deze fractie.

De regering schrijft dat zij het wenselijk acht dat de herindelingsvariant

lichte samenvoeging, waarbij ten minste één van de betrokken gemeenten

niet wordt opgeheven en daardoor minder lasten ondervindt, ook kan

worden toegepast in gevallen waarin een gemeente zich tegen de

herindeling verzet. De regering overweegt het Beleidskader gemeentelijke

herindeling daartoe aan te passen. Kan de regering aangeven hoe aan dit

voornemen vervolg zal worden gegeven? De leden van de ChristenUniefractie

ontvangen graag een reactie.

4. Financiële aspecten

Aangaande het financiële aspect geeft de regering aan dat Haren enerzijds

een sluitende begroting heeft, maar anderzijds dat de financiële positie

van Haren volgens de provincie niet sterk is. De leden van de VVD-fractie

zijn benieuwd hoe deze twee feiten zicht tot elkaar verhouden volgens de

regering. Ook willen deze leden graag weten wat momenteel de situatie is

aangaande de artikel-12 status van de gemeente Ten Boer.

Kan de regering een overzicht verschaffen van de lokale lasten voor zowel

bedrijven als inwoners in de drie gemeenten, en hoe deze zich de

afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Gaarne krijgen de leden van de

VVD-fractie een reactie van de regering.

De leden van de CDA-fractie vragen de regering nader te onderbouwen,

waarom zij van oordeel is, dat de financiële positie van de gemeente

Haren zodanig is, dat die een gedwongen samenvoeging met Groningen

en Ten Boer rechtvaardigt.

De regering geeft aan dat de nieuwe gemeente € 0,6 mln. minder gaat

ontvangen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds dan nu het

geval is bij de som van de algemene uitkeringen. Zij verwacht dat deze

structurele verlaging opgevangen wordt door de te verwachten vermindering

van de bestuurskosten en andere efficiencyvoordelen van de

nieuwe organisatie. Waarop is deze verwachting gebaseerd? Wat als deze

verwachtingen uitblijven? Herindelingen kosten geld, de uitkering op

grond van de maatstaf herindeling zal hiervoor nodig zijn. Wat als blijkt

dat er straks toch een tekort op de begroting ontstaat als gevolg van de

herindeling?

De voorzitter van de commissie,

Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie,

Hendrickx