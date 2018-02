Over bevingen wordt in Haren weinig gesproken, waarom?

Nieuws:

Haren ligt in de ‘buitenste contour van het Centrum Veilig Wonen’ (CVW). Toch liggen de gemeentegrenzen van Haren op minder dan 15 kilometer van Huizinge, waar de hardste klap in 2012 maar liefst 3.6 op de schaal van Richter was. In het lijstje hieronder is te zien dat de gemeente Haren zelf al zeven keer het epicentrum was van lichte bevingen. Het is dus onjuist te denken, dat Haren helemaal niets te maken heeft met bevingen. Haren is echter nog niet door groot bevings-leed getroffen. Daardoor zou het bevings-bewustzijn van Harenaars laag kunnen zijn.

Epicentrum Haren

5 juni 2011 – 1.5

17 mei 2001 – 1.4

10 augustus 2012 – 1.5

20 september 2017 – 1.4

6 juli 2014 – 0.9

Epicentrum Onnen

28 mei 2011 – 1.7

8 mei 2015 – 1.1

(bron: bevinggevoeld.nl)

Navraag leert dat de bouwers in Haren-Noord (Harenerholt) niet bevingsbestendig hebben gebouwd. De gemeente Haren neemt eveneens geen speciale maatregelen voor openbare gebouwen. Echter, op de nieuwbouw van de Nicolaasschool aan de Westersedrift is wel een ‘bevings-controle’ gedaan. Het ontwerp is voldoende bevingsbestendig.

