Bewegen voor het goede doel

Nieuws:

Door: Redactie

Bericht van Sportcentrum Energy:

Spring, dans of fiets je mee voor het goede doel?

Een uurtje sporten voor een tientje…. goed voor jouw eigen gezondheid en voor de mensen in Tanzania! Op zaterdag 24 maart kun je bij Sportcentrum Energy kiezen uit verschillende sporten: Jumping Fitness, Dance & Zumba, Body Workout en Spinning. De opbrengst gaat geheel naar Amref Flying Docters.

Vanaf 9:00 uur start elk uur een andere sport. Ervaring is niet nodig, je krijgt les van ervaren instructeurs. Zij werken, net als Energy, belangeloos mee aan dit goede doel.

Neem gerust collega’s, familie of buren mee want per uur is er plek voor 20 mensen. Om 11:00 uur wordt de les live begeleid met jembe’s door Harry’s trommelhok. Van 16:00 – 17:00 uur sluiten we groots af met een dubbele bezetting: spinners en jumpers tegelijk! Na afloop is er nog een gezellige nazit met een hapje en drankje.

Opgeven kan bij sportcentrum Energy, Hortuslaan 3a Haren aan de balie of bel met 050-5371295 of mail naar africaclassic2018ingehans@gmail.com

Er is een verloting met mooie prijzen. Voor 1 euro heb je al een lot. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door verschillende winkeliers uit Haren.

De vliegende dokters verlenen niet alleen medische zorg aan mensen in afgelegen gebieden, ze leiden ook Afrikaanse jongeren op tot arts of verpleegkundige. Goede zorg bij een hazenlip, een gebroken been of een infectie maakt vooral voor kinderen een wereld van verschil. Inge Bakker en Hans Keijzer stappen hiervoor zelf ook op de fiets. Van 6 tot 13 oktober fietsen zij, met nog 100 anderen, de Africa Classic: in 6 dagen in 400 km rond de Kilimanjaro. Onderweg bezoeken zij enkele projecten van de Flying Docters. Enkele gelukkigen mogen mee met een tochtje in een van de vliegtuigen. Meer informatieve zie www.africaclassic.nl. Om Inge en Hans te volgen kijk op Team Pamoja.