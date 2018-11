Bewoners Harenerholt zien twee scholen aan Rummerinkhof niet zitten.

Nieuws:

Bewoners van de nieuwe wijk Harenerholt die hun kinderen op CBS de Borg hebben, zien de schoolplannen aan de Rummerinkhof niet zitten. Ze organiseren een rondwandeling door hun wijk om het probleem van de fietsverbinding naar Oosterhaar beter te kunnen bespreken. Hieronder een brief, die in de wijk is verspreid.



Consequenties van 2 grote scholen op een onhandige plek in Haren

Fietspad Harener Holt richting station verdwijnt en autoverkeer in onze wijk neemt enorm

toe!

Beste buurtgenoten,

Afgelopen week heeft de gemeente Haren huis aan huis een brief verzonden over de

ontwikkelingen omtrent de herhuisvesting van de Brinkschool naar het oude Zernike college

aan de Rummerinkhof. In deze brief stond een link naar de uitwerking van deze plannen.

Aangezien niet iedereen op de hoogte lijkt te zijn van de consequenties van deze plannen

voor ons, als inwoners van Harener Holt, sturen we jullie deze brief.

Situatie

De gemeente Haren wil namelijk de Brinkschool aan de Rummerinkhof vestigen, in

combinatie met de uitbreiding van de Peter Petersenschool. Belangrijke aspecten voor ons

hierbij zijn de verkeersveiligheid van onze kinderen, maar ook de verkeersafwikkeling op

locatie en op het kruispunt Rummerinkhof- Oosterweg – Kromme Elleboog. Het huidig plan

van het college dat er nu ligt, voldoet ons inziens niet aan de minimale voorwaarden van

verkeersveiligheid en heeft grote consequenties voor onze kinderen. Twee basisscholen op

deze plek gaat gewoon niet samen. Desondanks wordt de druk vanuit het college opgevoerd

om toch een slecht besluit te gaan nemen.

Gemeenteraad

We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin

wordt gesteld dat het beoogde gebouw voor OBS Brinkschool en het gebied Rummerinkhof,

wat de raad betreft, absoluut niet voldoen aan de eisen om een grote basisschool te

huisvesten. De verkeersdruk is zonder een extra basisschool al enorm tijdens de piekuren.

Levensgevaarlijk voor onze kinderen. Daarnaast vindt de gemeenteraad het te

rechtvaardigen dat er een heel nieuw, duurzaam voorstel komt voor een nieuwe school en

dat in de jaren tot aan de realisatie daarvan de kinderen van OBS Brinkschool worden

verdeeld over de Brinkschool en De Linde.

De Brinkschool en Peter Petersenschool

Daarnaast hebben op 23 oktober de OBS Brinkschool en de Peter Petersenschool een

gezamenlijk plan geschetst met gezamenlijke voorwaarden en uitgangspunten. Beide

scholen kiezen voor een verkeersvrij plein tussen beide scholen afgesloten voor zowel fiets

en autoverkeer. Daarnaast wordt voorgesteld een mogelijke toegangsweg te creëren voor

het bereiken van de parkeerplaatsen die niet ten koste mag gaan van de effectief.

2. Het doorgaande fietspad vanaf de Essenlande naar de Rummerinkhof komt te

vervallen. Het voorstel wat nu bij de gemeente ligt voorziet niet in een alternatief

voor dit fietspad wat betekend dat wij als bewoners alleen via de drukke Oosterweg

de wijk in en uit kunnen, zowel op de fiets als met de auto. Zeer onveilig en zeer

onwenselijk.

3. De ontsluitingsroute naar de parkeerplaatsen bij de herhuisvesting van de

Brinkschool en Peter Petersenschool zal via onze wijk gaan lopen, wat een enorme

verkeersdruk op de Essenlande gaat geven. Op de Peter Petersenschool zitten veel

kinderen die van ver komen en met de auto worden gehaald en gebracht, dit zal dus

allemaal via de Essenlande gaan lopen.

4. De Essenlande en Hoften zullen worden gebruikt als doorgaande autoweg naar de

beide scholen. Van een autoluwe woonwijk zal dan geen sprake meer zijn.

5. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd aan de achterkant van de scholen, dus in

onze wijk aan het einde van de Groene Kamers.

6. De bedrijven gevestigd aan de Rummerinkhof zullen personeel en klanten enkel

kunnen ontvangen via onze wijk.

7. Beide scholen willen geen autoverkeer aan de voorkant, dit betekent dat al

het autoverkeer, maar ook veel fietsverkeer via de Essenlande van en naar de

parkeerplaatsen moet, dus via onze wijk. Fietsverkeer wordt gestimuleerd, maar veel

kinderen komen van ver en zullen die echt allemaal gaan fietsen met slecht weer?

Onze huidige school ervaring is van niet!

Kortom

Alle plannen zijn zeer nadelig voor de verkeersveiligheid, geeft een enorme toename van de

verkeersdruk in de wijk en staat de veiligheid van onze kinderen die vrij op straat moeten

kunnen spelen in de weg. Daarnaast vinden we het vreemd dat we als omwonenden niet zijn

betrokken bij de planvorming.

Ontmoeting

Op maandag 12 november gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de

huisvestingsplannen. We willen voordat de gemeenteraad een besluit hierover neemt, een

ontmoeting organiseren om u nader te infomeren en met een alternatief voorstel te komen.

We moeten ons verenigen en willen u daarom uitnodigen voor deze ontmoeting. Daarnaast

hebben we een petitie opgesteld. Met het verzoek deze te ondertekenen.

Kortom, doe en teken mee!

De wijkpetitie kunt u online lezen via onderstaande QR code. Daarna kunt u natuurlijk de

petitie ondertekenen. Iedereen met een smartphone of een tablet kan een programma

downloaden waarmee je een QR code kunnen scannen. Deze programma’s worden QR

readers genoemd.

De link is:

https://petities.nl/petitions/brinkschool-en-pps-op-rummerinkhof-verkeersveiligheidharener-holt-op-het-spel-9a539394-c8d8-4a0c-9268-a57b69f4e0d2?locale=nl

Wij willen graag dat onze kinderen in de wijk veilig kunnen blijven spelen op straat. Ook

willen we onze kinderen veilig naar school kunnen brengen. U wilt dat toch ook?

Graag horen we of u aanwezig kunt zijn en of u uw handtekening wilt zetten op onze

wijkpetitie.

Wijk ontmoeting “Veilig verkeer voor onze kinderen in de wijk”

Zaterdagmiddag 10 november 2018

Tijd: 14.00 uur.

Locatie: Essenlande 20, Haren.

Met vriendelijke groet van huidige en toekomstige wijkbewoners

Douwe Zeldenrust, Rene Valkema, Nicoline Westen en Paulien Westra

Email Douwe douwezeldenrust@outlook.com / mobiel 06-38317455

Email Nicoline nicowesten@hotmail.com / mobiel 06-26062686