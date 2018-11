Bewoners Walstroweg en Wederikweg zijn de dupe van plotselinge bodemdaling. Oorzaak spoortunnel?

Door: Redactie

Enkele tientallen bewoners van de Walstroweg en Wederikweg in Haren zien de bui al hangen. Ze hebben behoorlijke schade aan hun woningen en tuinen door zeer plaatselijke bodemdaling. Scheuren, scheve muren, verzakte terrassen. Ook melden mensen scheuren in het pleisterwerk binnen. Zij zijn ervan overtuigd dat de bodemdaling het gevolg is van de bouw van de spoortunnel. Bij wie kunnen zij terecht met hun probleem?

Foto: Vorige week knapte een rioolbuis doordat de bodem is gezakt.

Haren de Krant heeft verschillende bewoners bezocht en hun schades bekeken. Zonder uitzondering zien de gedupeerden een verband met de werkzaamheden aan de spoortunnel, die wordt aangelegd door aannemer Reimert in Almere in opdracht van ProRail. Het zijn volgens hen niet zo zeer de trillingen die schade veroorzaken, maar het is de plotselinge en plaatselijke bodemdaling. Deze zou het gevolg zijn van het omlaag brengen van het grondwaterpeil. De aannemer heeft inderdaad sinds augustus een vergunning om te bemalen, zodat het grondwaterpeil flink is gezakt in een beperkt gebied. Dit was nodig om de tunnelbuis onder het spoor te graven.

Uit voorzorg zijn door een onafhankelijk bedrijf peilbouten in gevels geplaatst, zodat eventuele verzakking snel kan worden herkend. In de nazomer zijn er door de aannemer nog eens extra peilbuizen geplaatst rond de Walstroweg. De aannemer laat nu weten dat eigen onderzoek leert dat de schades aan de huizen niets te maken kan hebben met de werkzaamheden.



Haren de Krant heeft uitgezocht wie nu aansprakelijk zou kunnen zijn voor de schade. De gemeente Haren zegt in ieder geval niet aansprakelijk te zijn. De gemeente heeft weliswaar budget verkregen om de tunnel te bouwen, maar mag zelf geen opdrachtgever zijn van projecten rond het spoor. Die rol is voorbehouden aan ProRail. Die is dus formeel opdrachtgever en heeft de klus voor 4,9 miljoen euro aanbesteed bij Reimert. Uiteindelijk is de aannemer aansprakelijk voor eventuele schade. Echter, die ontkent dat de schades te maken hebben met het werk.

Wie schade heeft kan deze melden bij ProRail: www.prorail.nl/omwonenden/contact

