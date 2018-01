Bewoonster naar ziekenhuis na ‘vergeten pannetje’ op fornuis – lees meer…

Door: Redactie

In de keuken van een woning aan Het Nijland heeft zaterdagmiddag om 13:15 uur korte tijd brand gewoed.

Bij aankomst van de hulpdiensten was het brandje al gedoofd. De bewoonster van het huis is in de ambulance gecontroleerd en voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.

Een vergeten pannetje op het vuur was de oorzaak en zorgde voor enige rookontwikkeling. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Foto Sander Graafhuis, Haren de Krant/112 Haren