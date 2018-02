Bierbrouwer uit Glimmen teelt zijn eigen hop

Door: Redactie

De jonge en ambitieuze bierbrouwer Niek Hartman (Corviri Bier) blijft werken aan zijn droom.

Sinds enkele jaren is zijn hobby (bierbrouwen op de zolder van zijn ouders) uitgegroeid tot serieuze business. Inmiddels brouwt hij zijn speciaalbier in Paviljoen Appèlbergen (foto) en scoort positieve recensies in de regio. Hartman heeft nu de eerste stap gezet om zijn eigen hop (grondstof voor bier) te verbouwen. Hij zegt: “We hebben inderdaad een klein hopveld. Samen met een vriend heb ik twee jaar geleden op het grasveld achter het paviljoen een stuk grond gereed gemaakt om hop te verbouwen, we hebben in 2016 en in 2017 al kunnen oogsten. We hebben 20 planten in totaal staan.” www.corviri.nl