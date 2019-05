Bloeddruk meten tussen de boodschappen door

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf maandag 27 mei kunnen mensen hun bloeddruk laten meten op verschillende locaties in Groningen. Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar vergroot wel de kans op een hart- of vaatziekte. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarom roept de Hartstichting op regelmatig de bloeddruk te (laten) meten. Als het nodig is, kunnen mensen dan tijdig maatregelen nemen om de bloeddruk weer op een gezond niveau te brengen. Om het meten voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting van 27 mei tot en met 8 juni bloeddrukmeetpunten in op openbare plaatsen, zoals supermarkten en bibliotheken. Inwoners in Groningen kunnen bij één van de twaalf locaties gratis hun bloeddruk laten controleren.

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, hebben. Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk heeft. Een deel van hen gebruikt medicatie of heeft zijn of haar leefstijl aangepast om de bloeddruk op gezond niveau te brengen. Echter zo’n 40% weet niet dat zij een verhoogde bloeddruk heeft. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. De Hartstichting wil daarom mensen stimuleren om hun bloeddruk te laten meten. Om het meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting tijdelijke meetlocaties in op openbare plaatsen in de provincie Groningen.

David Smeekes, huisarts werkzaam bij de Hartstichting: “Het is vanaf je 40e belangrijk je bloeddruk te kennen, ook als je gezond bent. Want een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hart- of vaatziekte. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarom roept de Hartstichting op om regelmatig je bloeddruk te (laten) meten. Net zoals je ook wel eens op een weegschaal staat. Zo kun je tijdig maatregelen nemen om je bloeddruk op gezond niveau te krijgen als dat nodig is.”

Locatie

Van maandag 27 mei tot en met zaterdag 8 juni kunnen mensen hun bloeddruk meten op verschillende openbare plaatsen in Groningen. De gemeten bloeddruk is persoonlijk, en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden.

LOCATIE: Voor Haren is de dichtstbijzijnde locatie Albert Heijn in Eelde-Paterswolde