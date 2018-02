Bloemen voor Harener Helpers

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek brengt donderdag 22 februari een bloemetje aan een Harener Helper: Jan Uildriks. Uildriks is voorgedragen door meerdere inwoners van Haren omdat hij zich belangeloos voor anderen inzet. Voor de buurtvereniging Ons Belang van de wijk Oosterhaar bijvoorbeeld. Ook is Uildriks medeoprichter van het ouderenbusje van de wijk.

De website www.HarenHelpt.nl informeert inwoners over zorg en ondersteuning in Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen. Het is voor inwoners van Haren het officiële digitale informatieloket van de gemeente voor Wmo, Jeugdhulp en werk en inkomen.

Om de lancering van de website een feestelijk tintje te geven, mochten inwoners Harenaars afgelopen weken mensen voordragen waarvan zij vinden dat die wel eens een bloemetje verdienen omdat ze zich zo inzetten voor hun mede-inwoners.In totaal zullen 10 inwoners een bloemetje ontvangen.

Handig en overzichtelijk

Tegenwoordig kijken mensen meestal eerst op internet als ze informatie zoeken. De gemeente Haren lanceerde daarom de website HarenHelpt.nl. Alle informatie over zorg en welzijn op één website: organisaties, regels, tips, contactgegevens en veel meer. Laagdrempelig, snel en simpel.