Bloemen voor Harense Helpers

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek bracht donderdag 22 februari een bloemetje aan een Harener Helper: Jan Uildriks. Uildriks was voorgedragen door meerdere inwoners van Haren omdat hij zich belangeloos inzet voor anderen. Uildriks is bijvoorbeeld medeoprichter van het ouderenbusje van de wijk. De wethouder werd gastvrij ontvangen door de hele familie, met koffie en gebak en een zichtbaar ontroerde Jans.

In het totaal bezorgde Harenhelpt bloemen bij tien mensen die waren genomineerd door inwoners van Haren, als dank voor hun bijzondere inzet. De website www.HarenHelpt.nl informeert inwoners over zorg en ondersteuning in Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen. Het is voor inwoners van Haren het officiële digitale informatieloket van de gemeente voor Wmo, Jeugdhulp en werk en inkomen.

Om de lancering van de website een feestelijk tintje te geven, mochten inwoners Harenaars afgelopen weken mensen voordragen waarvan zij vinden dat die wel eens een bloemetje verdienen omdat ze zich zo inzetten voor hun mede-inwoners. HarenHelpt is blij met de geslaagde actie, omdat deze laat zien dat zoveel inwoners van Haren elkaar Helpen.



Tien mensen in de bloemen gezet

Natasja Steenbergen van Torion mocht de overige boeketten namens www.HarenHelpt.nl bezorgen aan verraste kandidaten. Mevrouw Ritsema werd voorgedragen door haar dochter Andrea, omdat ze haar door dik en dun steunt bij haar ziekte. Be Kuipers werd bedankt door Ria van der Veen omdat hij haar altijd begeleidt bij haar ziekenhuisbezoek. Loes Drenth ontving bloemen namens Christina Hindriks omdat ze altijd helpt in het buurthuis. Jan Broekman werd van alle kanten bedankt voor wat hij allemaal heeft gedaan voor de Mellenshorst. Henk Staal nam bloemen in ontvangst voor alle vrijwilligers van Zwembad Scharlakenhof, voorgedragen door Emma v/d Schoot. Het personeel de Dilgt werd bedankt door Albert Pool.

De mevrouw Klamer van 92 jaar staat bekend om haar vriendelijkheid en vrijgevigheid. Ze gaf bijvoorbeeld haar fiets weg aan iemand die hem zelf niet kon betalen, toen ze zelf niet meer durfde te fietsen, volgens Emmy Klein- Wassink en Ineke Glastra. Mevrouw Messchendorp werd voorgedragen door haar dochter, omdat ze de zware taak van het opvoeden van haar zes kinderen zo goed had volbracht en altijd voor je klaarstaat. Yvonne Swierstra ontving bloemen namens Ciska van der Aa, omdat ze zich zo inzet voor vluchtelingen, bijvoorbeeld met het maandelijkse ‘Koken en Kletsen.