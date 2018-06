De blouse die werelden verbindt komt uit Haren

Door: Redactie

Een herenblouse met felle kleuren is niets bijzonders. Maar wél als in één zo’n blouse verschillende werelddelen en culturen als het ware met elkaar worden verbonden. Brigit van der Werff uit Haren vindt deze gedachte poëtisch en bedacht een concept om het mogelijk te maken.

Brigit verzamelt kledingstoffen uit 1001 landen (‘stoffen met een verhaal’) en laat daarvan vervolgens in een piepklein kledingatelier in Kathmandu (Nepal) blouses maken. “Samen met Binod, de Nepalese kleermaker, bepaal ik welke stoffen worden gebruikt”, zegt Brigit. “En dus kiezen we ook de landen, die we in die blouse gaan samenbrengen.” Het resultaat zijn blouses in felle, contrasterende kleuren, waarin je vaak de cultuur van het land van herkomst terugziet. “En het feit dat dit wordt gemaakt in Nepal maakt het verhaal compleet”, lacht Brigit.

Ikea

Ze laat blouses vaak op maat maken voor haar klanten, maar heeft inmiddels ook een voorraad aangelegd voor de losse verkoop. Het project begon volgens haar als een grap. “Ik liet in 2008 eens twee blouses naaien uit beddengoed van Ikea”, zegt ze. “Dat bracht me op het idee. Ik vroeg aan kennissen, die op reis gingen, om van lokale markten en uit winkels stoffen mee te nemen. Ik ben zelf op reis gegaan naar Nepal om daar een atelier te zoeken om de blouses te gaan maken. Dat was gemakkelijk, ateliers genoeg. Ik heb er één gekozen waar ik een goed gevoel bij had. Binot wil natuurlijk geld verdienen, maar vindt ook dat ik een goed verhaal heb.”

En nu…

Over verhalen gesproken: Brigit noemt haar project Stories Connect. Daarmee raakt ze de kern: stoffen met een verhaal verbinden de wereld. Ze noemt haar product dan ook ‘wereldblouses’. Ze heeft stoffen uit landen als Zuid-Afrika, Bali, Mali, Amerika, Japan, Rusland, Duitsland, Korea. Ze heeft zelfs een zeer symbolische blouse met stoffen uit Amerika en Korea. Heel actueel. “Ik ben er nu dus al tien jaar mee bezig en het wordt tijd om het te laten groeien”, zegt Brigit. “Maar dat maakt me ook best een beetje zenuwachtig. Het feit dat ik dit nu vertel aan de krant is een hele grote stap.” Brigit is van beroep beeldend kunstenaar en geeft les in ’t Kielzog in Hoogezand.

De blouses kosten 95,00 per stuk en zijn voorzien van informatie over de (katoenen) stoffen, die erin zijn verwerkt. Brigit wast alle stoffen vooraf, zodat ze weet hoe die zich in de wasmachine houden. Wie belangstelling heeft kan haar bereiken op: brigitvdwerff@hotmail.com