Bodemdaling door droogte treft het hele land. Ook Oosterhaar?

Door: Redactie

Vandaag verschijnen berichten in de media over extra bodemdaling door de extreme droogte van de afgelopen maanden. Op een recente kaart is te zien waar de bodemdaling zich voordoet:

www.bodemdalingskaart.nl

De vraag is of de wijk Oosterhaar ook te maken heeft met dit fenomeen en of daardoor schade wordt veroorzaakt aan woningen (zie berichten in Haren de Krant). Zowel aannemer als ProRail zijn ervan overtuigd dat de bouw van de spoortunnel bij de Walstroweg geen schade heeft veroorzaakt. Zij wijzen op de algehele bodemdaling door droogte. Echter, de genoemde bodemdalingkaart laat zien dat de betreffende wijk niet in de rode zone valt.

Vreemd is het, dat de bodemdaling uitsluitend schade veroorzaakt aan de Wederikweg, Sterremuurweg en Walstroweg in Haren. Deze straten liggen in de directe omgeving van de spoortunnel, waar nu graafwerkzaamheden plaatsvinden. Met name het bemalen om het grondwaterpeil gedurende aan half jaar omlaag te brengen, wordt als de boosdoener gezien.

Het zal voor de bewoners lastig worden om te bewijzen dat hun schade is veroorzaakt door aannemer Reimert, die de tunnel bouwt. In Haren de Krant, die deze week verschijnt, staat een uitgebreid verhaal over dit onderwerp.





Hieronder een artikel d.d. 20 november van weeronline.nl:

De bodemdaling in Nederland is door experts in kaart gebracht. Uit de zogenoemde bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) blijkt dat het probleem vooral speelt in Groningen en het westen van het land. De grote droogte van dit jaar is een belangrijke oorzaak.

De digitale landkaart, gevoed door informatie van satellietradars, GPS, en zwaartekrachtmetingen, wordt dinsdag gepresenteerd tijdens het congres Geobuzz in Den Bosch. “Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan historische binnensteden”, zegt onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft.

Volgens Hanssen laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien. ,,De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.”

Klimaatverandering

Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen. Vooral in veen- en kleigebieden in het westen speelt het probleem. Hier is klimaatverandering een belangrijke factor, zeggen de onderzoekers. Dat was afgelopen zomer ook merkbaar. Toen ontstonden scheuren en verzakkingen door de droogte.

Ook delfstoffenwinning en het zwaar belasten van veen-kleigrond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol.