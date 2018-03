Boek op komst met aandacht voor oorlogsslachtoffers Appèlbergen

Nieuws:

Door: Redactie

In de lente van 1943 legt een half miljoen Nederlanders, verspreid over Nederland, het werk neer. Zij protesteren hiermee tegen de oproep van Hitler om Nederlandse oud-militairen te laten werken in de oorlogsindustrie van Duitsland. De nazi’s reageren meedogenloos op dit massale protest. Tweehonderd Nederlanders sterven voor het vuurpeloton of in strafkampen. Na deze harde wraakmaatregelen groeit het aantal Nederlanders dat in het ondergrondse verzet gaat of onderduikers in huis neemt.

Ondanks het historische en nationale belang weten tegenwoordig nog maar weinigen over het bestaan van de April-meistaking. Onterecht. Net zoals de Februaristaking (1941) en de Spoorwegstaking (1944), verdient de April-meistaking een prominente plek in de Nederlandse geschiedenis.

Op 19 april wordt het boek gepresenteerd, met als titel:

‘De April-meistaking 1943; er hoeft er maar één te beginnen’.

Het boek beschrijft het spontane begin, de verspreiding over Nederland en het abrupte einde van de staking. Daarnaast maken beeld en persoonlijke anekdotes van stakers, slachtoffers en nabestaanden zichtbaar hoe het leven van duizenden voorgoed veranderde door de staking.

Auteur Petra Wolthuis: “De aanleiding voor het schrijven van dit boek is mijn vader Frits Wolthuis. Als 17-jarige was hij getuige van het begin van de staking (Stork Hengelo). Hij attendeerde mij regelmatig op het bestaan en het belang van dit bijna vergeten landelijke protest.”

Appèlbergen

In het boek wordt ook aandacht besteed aan de slachtoffers die zijn begraven in Appèlbergen bij Glimmen.

De meistaking van 1943 betekende een ommekeer in het redelijk lauwe verzet in Nederland. Sinds die staking is het verzet tegen de nazi’s sterk toegenomen. We gedenken de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Vierendertig daarvan zijn in de meidagen van 1943 in massagraven in de Appèlbergen gedumpt.

Dat wij allen nooit vergeten wat zij voor ons deden. Het waren de eerste uitgesproken doodvonnissen in de oorlog, die direct werden voltrokken. Dit had tot gevolg dat het gewapend verzet in Nederland werd versterkt, maar ook dat de oorlog grimmiger werd. De Duitse bezetters hadden op zo veel verzet niet gerekend.

Het boek ‘De April-meistaking 1943; er hoeft er maar een te beginnen’ is o.m. verkrijgbaar in Het Verzetsmuseum en telefonisch te bestellen (06-18922558)

Prijs: € 24,95 (excl. verzendkosten)