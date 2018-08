Boek over oud-Haren van Henk Werners

Nieuws:

Door: Redactie

Harenaar Henk Werners, die in een andere krant in Haren over de geschiedenis van Haren schrijft (Harener Weekblad), brengt nu een boek uit met als titel ‘Vervlogen jaren in Haren’.

Hij beschrijft in zijn kronieken de veranderingen die in de (van oorsprong) agrarische gemeente in de afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden. Ook een aanmerkelijk deel van het oude fotomateriaal uit zijn collectie krijgt een plaats in het boek met ongeveer 152 pagina’s. Het boek wordt in A-4 formaat gedrukt bij drukkerij G. van Ark in Haren en gebonden in een stevige omslag. Vanaf 1 november is het verkrijgbaar in de lokale boekhandel. Voorintekening is reeds mogelijk tegen een gereduceerde prijs van € 17,50.

Adres: henkwerners@home.nl tel. 050-5346529.