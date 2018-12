Boek over Frieseveen verschenen

Door: Redactie

In november is een nieuw boek over Haren verschenen: het heet “Frieseveen (nieuwe spelling, red.), natuurgebied tussen Haren en Paterswolde”.

Het boek gaat over de geschiedenis van Frieseveen, hoe het vanaf 1800 is ontstaan door vervening. En over de planten, vogels, hoe je er kunt wandelen en ook over de Meerweg. De dijk naast de Meerweg is al ouder dan 1441. Het boek is rijk geïllustreerd en er staan allerlei nieuwe feiten in door nieuw speurwerk in de Groninger Archieven. Auteur is Egbert Boekema uit Haren. In de plaatselijke boekhandel is het boek verkrijgbaar.