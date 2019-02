Actueel: Boekhandel Boomker verhuist na 101 jaar

Door: Redactie

In Haren mag dit ‘groot winkelnieuws’ heten. Boekhandel Boomker gaat verhuizen en als de leden van de coöperatie op 6 maart hun goedkeuring hechten aan het plan, wordt de winkel op 1 juli heropend aan het Raadhuisplein in het voormalige pand van Action.

De geruchten gingen al voorzichtig door de Harense straten, maar bij de coöperatie Boekhandel Boomker kon of wilde niemand het bevestigen. De gerenommeerde boekenzaak wilde weg van de Rijksstraatweg 205, waar de heer H. Boomker in 1918 de winkel begon. Dat boekhandel Boomker elders haar vleugels wilde uitslaan was bekend, maar het bleef nog onduidelijk in welk winkelpand. Desgevraagd zeiden ingewijden wel dat de winkel in Haren zou blijven en die geruststelling wordt nu waargemaakt. Boomker trekt in het voormalige pand van Action. Oudere Harenaars kennen het vooral als de oude ‘Spar Supermarkt’ (later C1000).

Waarom?

Wat de precieze reden van de verhuizing is blijft nog gissen, maar er zullen wel meerdere argumenten zijn. Sinds het pand ongeveer tien jaar geleden in handen kwam van een belegger uit de randstad was de winkel ‘overgeleverd’ aan een verhuurder die geen binding met Haren heeft. De huur zal vast aan de hoge kant zijn. Een tweede reden is dat de winkel wellicht begint te knellen, omdat Boomker zich steeds meer ontwikkelt als een winkel waar ook publieksbijeenkomsten worden gehouden (boekpresentaties en lezingen). Een derde reden kan de locatie zijn. Boomker zit nu aan het ‘voeteneind’ van Haren. De winkelroute van het publiek loopt via het rondje Haren rond de Dorpskerk. Publiek dat een boek wil kopen moet nu welbewust uit de magische cirkel weg en dus ook verder lopen. Het pand aan het Raadhuisplein ligt wat dit betreft waarschijnlijk gunstiger.

Koffie

Voor Haren is het een interessante ontwikkeling. Naar verluidt wordt er nagedacht over een samenspel met de naastgelegen Echte Bakker Haafs. Daardoor zou het boekenpubliek tussen de boeken kunnen neerstrijken voor een kopje koffie met wat lekkers. Details hierover zijn nog niet duidelijk.

Historie in vogelvlucht

Boekhandel Boomker is sinds 1918 een vaste waarde in het dorp Haren en blijft dus behouden. Samen met boekhandel Bruna voorziet men in de leesbehoefte in Haren. De winkel werd destijds opgericht door Henk Boomker sr, die tot dan toe als drukker werkzaam was bij drukkerij Jan Haan in Bedum. Hij startte met familieromans, paperclips en rookwaren. Diens zoon, H.K. Boomker zette de winkel in 1937 voort en op zijn beurt nam de kleinzoon van de oprichter, Henk Boomker, de winkel over. Toen hij problemen kreeg met zijn gezondheid moest hij de zaak opgeven. Na een tussentijdse andere eigenaar (Marius van der Pas) werd door trouwe lezers in 2014 een coöperatie opgericht, die nu floreert. Ilona Duits is als bedrijfsleider sinds 2014 in dienst van de coöperatie en geeft de zaak nu samen met de leden een eigen gezicht.

Medewerkers van de winkel doen niet meer geheimzinnig en vertellen ‘links en rechts’ aan klanten over de op handen zijnde verhuizing. Sinds de eerste publicaties hierover (enkele maanden geleden) werden er dagelijks vragen over gesteld door klanten.