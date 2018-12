Bomen worden tastbare herinnering aan 208 jaar gemeente Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het college van B&W gaat op donderdag 20 december als herinnering aan de gemeente Haren bomen planten in de dorpen en wijken van Haren. Een boom als herinnering aan de gemeente Haren en een afscheidscadeau van het college van B&W aan dorpen en wijken in Haren.

Het initiatief om bomen te schenken, is een samenwerking van de Stichting Voedselbos Glimmen en de gemeente. De bomen van de voormalige boomkwekerij in Glimmen zijn verkocht om ruimte te maken voor het initiatief van Marlies en Madeleine Duran en Wout Veldstra. In overleg zijn locaties gezocht in de gemeente Haren waar een nieuwe boom een welkome aanvulling zou zijn. En daarom wordt aan de Larixweg in Glimmen wordt een beuk geplant en in de Zuiderstraat in Noordlaren een linde. Het Dilgtplein wordt verrijkt met een beuk en het Boeremapark met een amberboom. Aan het Anjerplein in Oosterhaar wordt een Honingboom geplant en bij de haven in Onnen ten slotte een linde.