Bouwplan Raadhuisplein/Haderaplein strandt bij gemeente Groningen

Door: Redactie

De Provincie Groningen heeft opnieuw een Harens raadsbesluit naast zich neergelegd in aanloop naar de fusie van 1 januari. De raad van Haren heeft in de kleine uurtjes van 12 november, de laatste raadsvergadering, het bouwplan Raadhuisplein van Explorius groen licht gegeven met een waslijst aan aanpassingen en wensen. Daarmee veranderde het project van een winstgevend project in een sober (wellicht zelfs verliesgevend) project voor de ontwikkelaar.

Aangezien ontwikkelaar Explorius de aanbesteding had gewonnen mocht men rekenen op goedkeuring door de gemeenteraad, maar dat gebeurde niet. Wethouder Michiel Verbeek waarschuwde de raad meerdere keren voor claims en financiële verliezen, die voor rekening van Haren zouden kunnen komen. Bedragen noemde hij niet. De voorspelling is nu uitgekomen. De Provincie en de nieuwe gemeente Groningen verwachten waarschijnlijk dat Haren inderdaad een rekening gepresenteerd gaat krijgen. Daarmee valt het besluit plotseling onder de Ahri-wet, die regelde dat Groningen en Ten Boer alvast mogen meekijken in de Harense boekhouding. Financiële aderlatingen kunnen worden afgekeurd.



Goed nieuws, slechts nieuws

De nieuwe gemeente Groningen moet nu opnieuw contact opnemen met Explorius om te zien of er mogelijkheden zijn om het plan in een andere vorm alsnog door te zetten. Voor de buren van de Molenweg is dit goed nieuws. Zij waren fel tegen de plannen en vonden het bouwblok met appartementen en supermarkt te groot. Bovendien vond men dat het verkeer niet goed werd geregeld. Voor de gemeente Haren is het slecht nieuws, want aan de transactie zou men ruim twee miljoen euro verdienen. Dat bedrag was alvast geplust bij de begroting voor 2019. De opbrengst van het project was nodig, omdat bij de bouw van het gemeentehuis in 2010 deze winst werd meegeteld in de financiering van dat nieuwe gemeentehuis. Overigens werd toen over zes miljoen gedroomd.

Historie

Reeds in 2009 was de bouw op het Haderaplein/Raadhuisplein veelbesproken. Haren kookte door de discussies over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Dat moest medegefinancierd worden met 6 miljoen euro. Toen dat bedrag in stilte flink omlaag werd bijgesteld leidde dit in 2011 zelfs tot een raadsenquête, omdat wethouder Jeroen Niezen ervan werd verdacht deze waardevermindering geheim te hebben gehouden om de verkiezingen van 2010 niet negatief te beïnvloeden. De communicatie was inderdaad warrig geweest, stelde de commissie onder leiding van René Valkema vast.

In juli 2010 was het wethouder Gerben Pek (D66) die schoon schip wilde maken en alle oude ontwerpen en praatstukken van tafel wilde hebben voor het maken van een nieuw begin. Hij leidde een nieuw proces van inspraak, wensen en voorkeuren. Er werden verschillende schetsen gemaakt en ook Albert Heijn kwam in beeld om zich op het plein te vestigen. Deze episode is in een laag tempo voortgegaan. Enkele wethouders hebben eraan gewerkt en de laatste daarvan is Michiel Verbeek, die het ingewikkelde dossier overnam van wethouder Mathilde Stiekema. Het heeft niet geleid tot afronding van het bouwplan, maar tot slechts een nieuwe fase. De nieuwe spelers van het spel zullen na 1 januari aan de Grote Markt werken aan een mogelijke doorstart.

Wie veel wil lezen over de geschiedenis van dit project kan zoeken op deze website. Zoektermen Haderaplein, Raadhuisplein, raadsenquête.