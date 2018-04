Door: Redactie

In een schoolgebouw aan de Kerklaan in Haren is maandagmiddag een

klein brandje uitgebroken. De school werd direct geëvacueerd.

Rond 13.15 uur kwam een melding van een brand. Er was rookontwikkeling in

een toiletgroep. De school werd ontruimd. De brand was snel geblust.

Foto: Martin Klip Haren de Krant/112 Haren