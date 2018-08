Door: Redactie

Opnieuw is er brand uitgebroken bij de koekfabriek van Knol aan het Hoendiep in Groningen. Dat gebeurde ook al in 2010. De brand woedt nog steeds (woensdag 21.00 uur).

Net als in 2010 is ook nu de hulp ingeroepen van de brandweer van Haren, die rond 19.45 uur met sirenes uitrukte.

Foto: 112Haren.nl en Haren de Krant