Brandweer loopt vast in berm Onnen

Door: Redactie

Een hoogwerker van brandweer Groningen is zaterdagavond vast komen te zitten op een smalle weg richting een woning aan de Felland in Onnen. De hoogwerker was samen met twee voertuigen van brandweer Haren onderweg naar een schoorsteenbrand in Onnen. Op de smalle toegangsweg naar de woning ging het mis, de hoogwerker raakte in de berm en zakte vrijwel direct weg. Brandweer Haren die reeds ter plaatsen was heeft de schoorsteenbrand die uiteindelijk mee viel bestreden.

De drie voertuigen van de brandweer kunnen pas zondagmiddag terug naar de kazerne wanneer de hoogwerker die de weg blokkeerd door een bergingsbedrijf is los getrokken. Tot die tijd is een reservevoertuig van brandweer Groningen geregeld.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant / 112 Haren