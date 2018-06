Nieuws:

Door: Redactie

Maandagavond om 22.54 uur heeft de brandweer een melding gekregen over een brand aan de Kruizemuntweg in Haren (Oosterhaar).

Bijzonderheden ontbreken.

Update 23.08 uur: Brandweer is ter plaatse. Vuur in de keuken lijkt onder controle of gedoofd.