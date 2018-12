Brandweerkazerne Haren komt in de buurt van Felland

Door: Redactie

RTV Noord meldt vandaag dat de Veiligheidsregio Groningen en Gemeente Haren op de valreep van het jaar een nieuwe locatie hebben gekozen voor de brandweerkazerne. Die staat nu aan de Westersedrift, maar voldoet niet aan de eisen van deze tijd.

De bouw van een nieuwe kazerne kost 1,3 miljoen euro. De Veiligheidsregio betaalt in principe de kazerne, maar alle aanpalende kosten zijn voor rekening van de gemeente. Na een lange politieke strijd kwamen verschillende locaties in beeld. Eén optie was het nieuw bouwen op de huidige locatie. Dat is nu van de baan. De kazerne komt op een locatie nabij Felland. De ingebruikname wordt in 2020 verwacht.