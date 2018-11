Brandweerman in Haren koninklijk onderscheiden

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 3 november 2018 reikte burgemeester P. van Veen een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J. Jager. De heer Jager wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne van Haren aan de Westerse Drift.

Sinds 28 jaar is de heer Jager je vrijwilliger bij het brandweerkorps Haren. Dat was van 1 augustus 1990 tot 1 januari 2014 bij de gemeentelijke brandweer Haren en daarna bij de Veiligheidsregio Groningen, cluster Gorecht, post Haren.

Naast zijn functie als manschap binnen het korps is hij gaspakdrager en verkenner gevaarlijke stoffen. Ook is hij bevelvoerder en heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding. De heer Jager is altijd zeer actief en betrokken geweest bij de vrijwillige brandweer en je heft zich in die 28 jaar, door het volgen van diverse opleidingen, opgewerkt van aspirant-brandwacht tot brandmeester.

Op 1 augustus 2015 was hij 25 jaar in brandweerdienst. Deze jarenlange vrijwillige inzet bij de brandweer doet hij vanuit gedrevenheid, nauwgezetheid en enthousiasme, waar groot respect voor is. Vanwege deze inzet waarbij de maatschappelijke betrokkenheid een voorbeeld is voor anderen wordt de heer Jager benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.