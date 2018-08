Brief over herindeling: er verandert eerst niet veel. Haren krijgt na fusie een gebiedsteam.

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft deze week een brief gestuurd naar alle inwoners. De brief meldt dat de voorgenomen herindeling op 1 januari a.s. voorlopig niet leidt tot praktische veranderingen.

Verkiezingen

In de brief worden de gemeenteraadsverkiezingen aangekondigd voor 21 november. Ook staat er te lezen dat burgemeester Peter den Oudsten van Groningen voorlopig burgemeester blijft van de nieuwe gemeente Groningen.

Loketten

Voor veel mensen is het belangrijk om te weten wat er op praktisch niveau gaat veranderen. Waar kan ik terecht voor de gemeentelijke diensten na 1 januari? Waar haal ik mijn paspoort op? Dat soort vragen wordt in de brief beantwoord: alles blijft voorlopig hetzelfde. Ook de loketten in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein blijven eerst functioneren. De gemeentewerf aan de Van Maerlantlaan (Westersedrift) blijft open voor b.v. het inbrengen van oud-papier en chemisch afval.

Tarief OZB

De OZB is in de fusiedebatten vaak een discussiepunt geweest. Gaat de OZB omhoog als de fusie met Groningen doorgaat? Daarover stelt de brief dat de nieuwe gemeenteraad van Groningen op uiterlijk 1 april de nieuwe OZB-tarieven zal vaststellen. Dan zal blijken of Harenaars erop vooruit of achteruit gaan. Wat de overige tarieven (zoals léges) betreft, die blijven tot nader order zoals die zijn. Daardoor kunnen er verschillen bestaan tussen tarieven in Groningen en de voormalige gemeente Haren.



Haren krijgt een gebiedsteam

Een ander punt van zorg voor inwoners is dat de belangen van Haren minder goed zullen worden behartigd in een stadsbestuur aan de Grote Markt. Om dit te ondervangen krijgt Haren een ‘gebiedsteam’. Dat bestaat uit ambtenaren die zich specialiseren in de voormalige gemeente Haren. Volgens de brief wordt dit de schakel tussen burgers en ambtelijke organisatie in de stad.

In een later stadium wordt nog een informatie-bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Haren verwacht om te fusie te duiden.