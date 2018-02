Broederliefde bij Pearle

Door: Redactie

Achter de schermen van Pearle in Haren voltrok zich de afgelopen jaren het ziekteproces van eigenaar Anne Douwsma. Hij heeft MS en en leidt het bedrijf inmiddels, samen met echtgenote Yvonne, vanuit zijn scootmobiel. En nu ontstaat achter de schermen een prachtig nieuw verbond met zijn broer Sietse onder het motto ‘samen zijn we sterker’. Het verhaal van broederschap en nieuwe ontwikkelingen.

De broers Anne en Sietse Douwsma gingen eind jaren 80 ieder hun eigen koers. Anne werd opticien in Assen en Sietse ging varen op een onderzeeër voor de Marine. Toen hij in 1989 weer ‘boven water was’ koos hij hetzelfde vak als zijn broer: opticien. Anne maakte carrière bij Pearle en Sietse schopte het tot lid van het management-team van Hans Anders. Nu, bijna dertig jaar later, slaan zij de handen ineen en worden elkaars compagnons. “Ons doel is om straks acht Pearle-winkels te hebben”, zegt Sietse. Er zijn goede redenen om nu te gaan samenwerken.

Samen

De achteruitgang van Anne Douwsma beperkt hem weliswaar, maar zijn ambities heeft hij nooit omlaag bijgesteld. Hij wil nog iedere dag vooruitgang boeken met zijn winkel in Haren. Daarvoor heeft hij intussen een mooi team opgebouwd. Als frontman bereikt hij nu echter wél zijn grenzen en dat doet soms pijn. Dat bracht broer Sietse op de gedachte dat het tijd werd om te gaan samenwerken. “Het leek me een prachtige uitdaging om samen de schouders eronder te zetten en een aantal Pearle-winkels te gaan overnemen. Samen staan we immers sterker”, zegt Sietse. In april vorig jaar ging hij met zijn broer praten en die was direct enthousiast. Door de samenwerking ziet Anne nu volop kansen om zijn bedrijf weer te laten groeien. Hij is sinds 2004 eigenaar van Pearle in Haren en ziet nu mogelijkheden om te groeien naar wel acht winkels. Natuurlijk werden de gezinnen ook betrokken bij het besluit.

Relatie

De broers hebben de daad bij het woord gevoegd. Begin december namen ze de Pearle-vestigingen aan het Overwinningsplein in Groningen over en een week later de winkel in Steenwijk. Anne: “We willen er winkels van maken met een eigen persoonlijkheid. Vaste en vertrouwde medewerkers, die een band met klanten opbouwen.” Sietse: “We kunnen natuurlijk niet zonder kortingsacties, maar op de lange termijn komen klanten voor de kwaliteit. Mijn lijfspreuk is: als je een deal sluit, dan open je een relatie.” Onderling hebben de broers de taken verdeeld. Anne wordt de man achter de schermen, Sietse zal vaker op de voorgrond treden.

foto: Anne (links) en Sietse Douwsma zijn samen sterker…