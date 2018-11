Broodje met…..over smaakverstoring bij ziekte (29 november)

Nieuws:

Door: Redactie

Broodje over… Smaakverstoring bij ernstige ziekte door Robert Greene van de stichting HungerNdThirst. Stichting HungerNdThirst richt zich op niet-farmacologisch management van dysgeusie (een verstoorde sensatie van normale smaak), via onderwijs, samenwerking, smaakprofilering en productontwikkeling.

Voor direct betrokkenen zoals zorgprofessionals, mantelzorgers, familie of vrienden, is het niet eenvoudig om te begrijpen hoe het is om langdurige last te hebben van smaakverstoring. HungerNdThirst stelde aan Christian Boomker, Food Technologist en kok, de vraag om het mogelijk te maken voor niet-patiënten een gelijkwaardige smaakbeleving te creëren. Na maanden uitproberen, is Boomker erin geslaagd om koekjes te bakken die je in een paar minuten laten ervaren hoe het is om aan smaakverstoring te leiden. Tijdens voorlichtingssessies worden deze ATE Cookies ® (Awareness Through Experience) koekjes met hun unieke receptuur uitgedeeld en zo wordt begrip gecreëerd door aanwezigen zélf te laten ervaren hoe je smaak vervormt. Uit de reacties blijkt dat de koekjes echt een ‘wow’ effect geven. Net als in werkelijkheid, ervaart ieder mens de vervorming anders. De ATE koekjes voorzien in een sensationele verandering waardoor er meer begrip ontstaat voor de ander.



Donderdag 29 november

12.00-13.00 uur Dickens Room

Entree: € 6,00 pp incl. een gewoon lekker broodje en glas melk

Aanmelden tot 26 november via geboektinharen@gmail.com