Brugdek spoorbrug Glimmen wordt in 2019 vernieuwd

Door: Redactie

Het was een trieste aanblik, de losliggende planken op de spoorbrug die de Viaductweg met het Gieselgeer verbindt (Glimmen). De brug is eigendom van ProRail. Het is een Rijksmonument en misschien zijn passanten om die reden extra alert op de staat van onderhoud van de brug. De situatie met de losliggende planken was alarmerend en is door ProRail snel verholpen. Maar hoe zit het nu met de rest van het onderhoud?

Een lezer wijst erop dat de brug er roestig en verveloos bij staat. Daarom aan Aldert Baas van ProRail de vraag wat de plannen zijn? Baas: “Het brugdek gaan we volgend jaar vervangen. De tijdelijke planken blijven dus nog even liggen.” Over het schilderen zegt hij: “We hebben de verantwoordelijkheid om de brug in functie te houden, de brug moet veilig gebruikt kunnen worden. Het schilderwerk wordt gewoon meegenomen in regulier onderhoud van 2020-2021. Omdat het een monument is moeten we ons aan richtlijnen houden. We mogen niets veranderen aan het ontwerp van de brug. Misschien ligt de kleur zelfs vast.”