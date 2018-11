Burgemeester Peter den Oudsten te gast bij Haren FM

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag zal Burgemeester Den Oudsten van Groningen gast zijn bij Haren FM.

In het programma “Weekend Radio Magazine” van de Harense lokale omroep zal hij vertellen waarom we op 21 november stemmen. De burgemeester is te horen tussen 09.00 en 09.30 in de uitzending. In het programma dat tot 12.00 duurt zullen nog meer politici hun verhaal vertellen.

Haren FM is te ontvangen via de kabel op 105.5, via de ether op 107.0 en wereldwijd via www.haren.fm.