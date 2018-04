Burgercomité: “Niet krampachtig vasthouden aan zelfstandigheid”

Nieuws:

Persverklaring van het Burgercomité Haren

Wetsvoorstel tot opheffing gemeente Haren niet rijp voor besluitvorming

Over de toekomst van de 20.000 inwoners en de kwaliteiten van de gemeente Haren dreigt

de Tweede Kamer binnenkort een besluit te nemen op basis van een wetsvoorstel dat

onvoldoende is voorbereid. Die conclusie trok de heer Bisschop/SGP gisteravond terecht

tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel tot samenvoeging van Groningen, Haren en

Ten Boer.

De Kamerleden bleken hun taak als medewetgever en controleur van de regering en,

indirect, de provincie Groningen niet goed te kunnen vervullen, omdat zij niet beschikken

over de juiste informatie, voor zover het de gemeente Haren betreft. Veel is door de

provincie Groningen niet onderzocht. Uit wat wel is onderzocht, zijn de resultaten selectief

gebruikt en tendentieuze conclusies getrokken. Op veel vragen van Kamerleden had minister

Ollongren geen of niet het juiste antwoord. Zo zei zij onder meer dat het proces door de

provincie zorgvuldig was gevoerd. Uit de stukken die het Burgercomité Haren aan de

Minister had gegeven, komt een ander beeld naar voren. Zie www.burgercomiteharen.nl

Met het voorstel van de heer Bisschop om Haren nu uit het wetsvoorstel te halen, wordt het

mogelijk het niet verrichte onderzoek naar het financiële toekomstperspectief voor Haren bij

volledige uitvoering van zijn verbeterplan Beterr Haren alsnog te doen. Ook kan zo de

samenwerking met Tynaarlo, op termijn mogelijk leidend tot een samengaan, een serieuze

kans krijgen. Ook dit is tot nu toe onvoldoende verkend. De nieuwe coalitie in Tynaarlo heeft

aangegeven hiervoor open te staan.

De gemeenten Groningen en Ten Boer kunnen in het voorstel van de heer Bisschop hun

herindeling via een lichte samenvoeging zonder belemmering per 1 januari 2019 realiseren.

Het Burgercomité Haren hoopt dat door de andere Kamerfracties en de Minister gehoor

wordt gegeven aan de roep van de SGP-fractie om meer maatwerk bij gemeentelijke

herindeling in de Regio Groningen-Assen. Te beginnen bij Haren.