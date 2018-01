Door: Redactie

Vrijdag 26 januari 16.10 uur: de politie vraagt uit te kijken naar een jongen van 14 jaar. Hij is 1,80 m lang. Dun postuur, kort blond haar en fel blauwe jas met zwarte broek. Per fiets onderweg in omgeving Peize, Eelde, Haren.

Bij aantreffen graag bellen met de politie:

0900-8844.