Buurkracht Oosterhaar op braderie 25 april: Oosterhaar op termijn gasloos?

Nieuws:

Door: Redactie

Op de Braderie van 25 mei sluit Buurkracht Oosterhaar het stookseizoen af met een inschrijving voor de gratis warmtebeeld actie voor de komende winter.

De Energietransitie in Oosterhaar begint vorm aan te nemen met het nieuws dat twee onderzoeken van de gemeente Oosterhaar aanwijzen als een “all electric” oftewel gasloze wijk in de toekomst. Op de kraam van Buurkracht is informatie te verkrijgen over hoe Oosterhaarse huiseigenaren zich kunnen voorbereiden op deze eventualiteit.

Een lijst met tips over hoe je op een eenvoudige manier energie kan besparen is beschikbaar voor iedereen. Alle vragen over energie zijn welkom en wat het Buurkracht team niet weet wordt uitgezocht. Vragen kunnen ook per email gestuurd worden naar buurkrachtoosterhaar@gmail.com.

Buurkracht is een organisatie opgezet door Enexis, onze netwerkbeheerder, in opdracht van de gemeenten en provincies in het noorden. De doelstelling van Buurkracht is om technisch organisatorisch en administratieve ondersteuning te geven aan lokale groepen van bewoners die elkaar willen helpen energie te besparen.