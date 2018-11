Buurtbox Haren stopt ermee

Nieuws:

Door: Redactie

Het begon als een mooie startup in het project de Harense Vonk: Buurtbox. Het was een platform op internet waren buurtgenoten om hulp vroegen en ook hulp aanboden. In theorie een mooie manier om noaberschap vorm te geven. Maar het is op langere termijn niet gelukt, wordt door Sipke Having van Buurtbox gemeld.

In het onderstaande bericht wordt het einde van Buurtbox aangekondigd.

Per 1 november 2018 is Buurtbox opgehouden te bestaan. Na bijna 8 jaar hebben de

vrijwilligers die de laatste jaren Buurtbox in de lucht hielden besloten dat het niet is gelukt

om onze doelstellingen te bereiken. Het werd duidelijk dat Buurtbox de investering in tijd en

geld niet langer rechtvaardigt. Uiteraard zijn we teleurgesteld. We zijn echter ook voldoende realistisch om in te zien dat

als geen oproepen worden geplaatst er ook geen behoefte lijkt te zijn voor een dergelijk

platform. We zijn namelijk wel van mening dat we genoeg hebben gedaan aan naamsbekend

en het laagdrempelig houden van Buurtbox, hoewel dat niet altijd gemakkelijk ging.

We danken een ieder die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund met geld, energie en wat

voor steun dan ook.

Het Buurtboxteam,