Cake bracht brandweer op de been

Door: Redactie

In een woning aan de Korte Dreef in Haren ontstond woensdagmiddag om 12:35 uur een kleine brand in de keuken.

Tijdens het bakken van een cake in een magnetron/oven ging het mis, hierdoor kwam de keuken blauw van de rook te staan. De bewoner had wat rook ingeademd en werd door het ambulancepersoneel ter plaatse behandeld. De oven werd naar buiten gebracht en de woning geventileerd.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant/112Haren