Camera’s in parkeergarage werken wél, maar…

Door: Redactie

Na nieuwe gevallen van vervuiling en o.a. het achterlaten van gebruikte condooms in de parkeergarage van de Voorhorst, is aan de gemeente Haren de vraag gesteld of de camera’s nog in werking zijn en wat er gebeurt met de beelden.

Een woordvoerder van de gemeente Haren zegt dat er nog steeds camerabeelden worden vastgelegd, maar dat de gemeente geen mogelijkheid ziet om deze beelden allemaal na te lopen om mensen te betrappen die afval achterlaten.

De gemeente geeft haar buitendienst telkens wel opdracht om de rommel op te ruimen.