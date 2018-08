Camping ‘De Dilgt’ was één dag een groot succes

Door: Redactie

Afgelopen vrijdag was ‘Camping de Dilgt’ in Haren drukbezocht. Het was een camping voor één dag, georganiseerd door medewerkers van woonzorgcentrum De Dilgt (ZINN) in Haren. In de weelderige tuinen achter het woongebouw stonden tenten en andere attributen die horen bij vakantie.

Bewoners en hun familie kwamen op bezoek om de sfeer te proeven. Zo werd van de nood een deugd gemaakt. De warme periode zorgt wel voor overlast, maar ook voor plezier. Zo werden alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners twee weken geleden al getrakteerd op ijsjes.