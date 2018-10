CDA en GVH willen gratis parkeren in november en december.

Nieuws:

Door: Redactie

De fracties van CDA en GVH moeten zich neerleggen bij het besluit van de Provincie en Gemeente Groningen om de motie van 1,5 uur gratis parkeren in Haren niet te laten uitvoeren. Daarmee hebben ze het Harense College in hun ogen ten onrechte overruled. “Het kan niet zo zijn dat een bestuurlijk overleg gaat bepalen wat goed is voor Haren”, stellen ze in een gezamenlijke persverklaring.

De genoemde fracties gaan in de raadsvergadering van maandag 29 oktober alsnog proberen ‘iets binnen te halen’ voor de ondernemers van Haren. In een motie ‘vreemd’ roepen ze het College op om in Haren het parkeren de laatste twee maanden van het jaar gratis te maken.