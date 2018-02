Clarissa trotse opvolger van Geertjan Groeneveld

Door: Redactie

“Van jongs af aan ben ik al bezig met bloemen”, zegt Clarissa Drenth, die de bloemenwinkel van Geert-Jan Groeneveld op 1 maart gaat voortzetten én verplaatsen naar de Kromme Elleboog. “Geert-Jan heeft 45 jaar deze winkel gehad en hij heeft een erg goede naam in deze regio. Met passie delen wij het gevoel van mensen in bloemen en dat gaan wij zo houden.”

Bescheiden, maar vol vertrouwen zet Clarissa de stap. Ze werkt al 13 jaar bij Groeneveld en zit al meer dan 20 jaar in het vak. Ze kent het klappen van de zweep. “We hebben het er vaak over gehad dat hij begin 2018 wilde stoppen en hoe hij zijn winkel wilde overdragen. Ik grijp deze kans, maar het komt nu dus dichtbij. Het was natuurlijk nog even de vraag of ik een geschikte winkelruimte zou vinden, want Geert-Jan en zijn vrouw Martha blijven aan de Meerweg wonen. Door een tip van Martha kwam ik in gesprek met de verhuurder van Kromme Elleboog 46, Jan Ploeger. Zo ging het balletje rollen.”

Wij gaan verhuizen

Clarissa vindt dat deze winkelruimte aan alle voorwaarden voldoet. “Het is erg belangrijk dat mensen voor de zaak kunnen parkeren en dat het gezellig blijft om te komen. Het is bovendien een mooi pand.” Clarissa ziet het als een grote uitdaging om aan de verwachtingen te voldoen. “Daarom voelt het alsof ik met een nieuwe winkel begin. Ik vind dat spannend.” Waarmee kan een bloemenwinkel zich onderscheiden? Clarissa: “Tja, dan begin ik met kwaliteit, klantgerichtheid en vakmanschap. Wij kopen de betere bloemen van de grossier en staan klaar voor onze klanten. Verder heb ik natuurlijk mijn creatieve inbreng en ervaring. Ik werk met grote passie in dit vak, want bloemen zijn erg belangrijk in het contact tussen mensen. Een boeket of bloemstuk moet passen bij de persoon voor wie het is. De keuze van de kleuren en bloemsoorten is van belang. Ik vind dit prachtig werk.”

Op donderdag 1 maart openen zij de deur aan de Kromme Elleboog 46. Op vrijdag 23 februari sluit de deur aan de Meerweg en zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Geertjan en Martha. “Maar de naam zal ook op onze gevel prijken”, zegt Clarissa. Haar winkel blijft ‘Bloemsierkunst Groeneveld’ heten.

Foto gemaakt door Jurgen Moorlach, Absolute Fotografie