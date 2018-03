Column Emile Koopmans (maart)

Column:

Door: Redactie

Overige columns: www.emilekoopmans.nl

Toparchitecten

Geen gewone architecten, maar toparchitecten! Voor de versterkingsoperatie in het gaswinningsgebied zijn toparchitecten nodig. Dat is de mening van mevrouw Nathalie de Vries. Zij is zelf ook architect, met een bureau in Rotterdam. Ze is geboren in Appingedam en dat geeft haar recht van spreken.

Er wordt óók naar mevrouw de Vries geluisterd, omdat ze op dit moment voorzitter is van de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten. In die functie mag je, zo nu en dan, met Tweede Kamerleden praten. En hen heeft ze verteld dat de aanpak in het Noorden helemaal verkeerd is. Dat ging er natuurlijk wel in. “Op dit moment”, zei ze, “ligt de nadruk teveel op technische aanpassing van de woning. Maar dat is slechts een onderdeel. Het is veel belangrijker dat er wordt nagedacht over het dorpsbeeld. En daarover moeten toparchitecten het uitvoerig met de inwoners hebben”.

Mevrouw de Vries sprak vervolgens met minister Wiebes en overtuigde hem dat er een toparchitect met de Noorderlingen moest praten. Ze wist er wel één. Uzelf? grapte Wiebes. Nee, ik niet natuurlijk, maar u kunt denken aan collega Maas. Hij is toevallig compagnon in mijn bureau in de Maasstad, maar hij is écht een toparchitect. Wiebes ging akkoord (hij heeft het beste met het Noorden voor) en mevrouw de Vries zwaait haar collega nu regelmatig uit op het station. Op weg naar de inwoners van het Noorden.

U kent de heer Maas wel, Winy Maas, dat is die utopist die regelmatig bij DWDD, vertelt over zijn toekomstvisie op meegroeiende Barbapapa gebouwen, zo kneedbaar als kauwgom. Scheuren gaan vanzelf weer dicht. En Noorderlingen geloven dat vast, die kun je immers – volgens de gangbare mening – alles op de mouw spelden. Ik zou bijna vurig gaan hopen op de eerste voelbare bevingen in Haren, zodat wij ook snel met deze toparchitect om tafel mogen. Ik ben benieuwd hoe zo’n dorpsbeeld eruit ziet.