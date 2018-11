Column Emile Koopmans (november 2018)

Column:

De mail die ik kreeg van Bang&Olufsen, had als titel “Deel de Liefde”. B&O had een kleine geschenkengids samengesteld, om mij op goede ideeën te brengen en me misschien te overtuigen iets leuks voor mezelf te kopen. Een overzicht van hoogwaardige geluidsapparatuur, gestoken in een design jasje. Verrukt bekeek ik de plaatjes en in gedachten stond het al bij me thuis. In deze mail poogde B&O de Liefde te Delen voor mooie dingen.

De architect die het huis naast Herberg de Blankenhoeve in Glimmen heeft ontworpen, deed hetzelfde. Hij verleidde zijn klant met een oogstrelend object. Als je het ding ziet, dan wil je het hebben, koste wat het kost! Daarvoor zet je al je oorspronkelijke woonwensen opzij. Een onhandig lange plattegrond ten spijt; je wil het hebben. Gaaf! Kijk mij eens. Het huis ligt eigenwijs, als een zoek geraakte afstandsbediening, in een leeg weiland. En mooi dat het is! Wat fijn dat iemand zoiets wil betalen en ook nog bereid is om er in te wonen. Ik ben niet binnen geweest en u waarschijnlijk ook niet, maar het langgerekte ontwerp lijkt me erg onhandig (schat, je autosleutels liggen op het nachtkastje….). Echter, waar Bang&Olufsen fraaie buitenkanten combineert met prachtig geluid, zo zal deze architect in staat zijn geweest, om in een rigide omhulling een prima plattegrond te maken. Ik vermoed daarom, dat het binnen fantastisch is. Bijvoorbeeld, wat u vanaf de weg en op de foto niet ziet is, dat de langsgevel aan de andere zijde met glaspartijen open is gewerkt, waardoor de natuur als het ware naar binnen wordt gehaald. Toch vrees ik dat een dergelijk, controversieel ontwerp door velen niet mooi gevonden wordt. Naar aanleiding van mijn vorige column, waarin ik dit verhaaltje al aankondigde, zijn mij inmiddels van diverse kanten vergelijkingen opgedrongen met bunkers en kippenschuren en dat het niet in de omgeving past. Maar je hebt toch ook hele mooie bunkers en kippenschuren, zeg ik dan? Bovendien, kijk eens op Street View, daarop zie je nog wat er op deze plaats vroeger stond. Jawel, vergelijkbare langgerekte schuren. En meer dan één! Dus doe mij eens een plezier: Deel de Liefde voor mooi design nu eens een keer!