Column Huub van ’t Hek (januari 2018)

Column:

Door: Redactie

Politieke psychopathie

Huub van ’t Hek

Slachtoffer, hulpverlener, dader: de gevarendriehoek van de gewone psychopaat. Ooit psychisch, fysiek, seksueel of anderszins misbruikt, als ervaringsdeskundige hulpverlener geworden en als leidinggevende vervallen tot het psychisch, fysiek, seksueel of anderszins misbruiken van zijn/haar ondergeschikten.

De wereld van de jeugd- en andere zorg loopt over van dit soort voorbeelden. De begeleiding van kinderen en volwassenen wordt overgelaten aan mensen die zelf diep gekwetste patiƫnten zijn. Van de jeugdbeschermer tot de directeur van een zorginstelling, van de wijkagent tot de rechter. Nog steeds weten wij niet hoe wij deze keten moeten doorbreken.

In de wereld van de politiek is het niet anders. Wie binnen zijn politieke partij jarenlang is misbruikt, wordt als gemeenteraad/staten/Tweede Kamerlid hulpverlener – al dan niet onder eigen naam met een eigen partij – en gaat als wethouder/gedeputeerde/minister over tot daderschap als er meegeregeerd kan worden. Ook hier weten wij nog steeds niet hoe wij deze keten moeten doorbreken.

Er is nog een opvallende overeenkomst in het gedrag. De keerzijde van de gewone en van de politieke psychopaat is de charme. Als het moet zijn het op en top charmante en buitengewoon innemende mensen. Omdat zij jagers zijn en de hele dag op zoek zijn naar prooien. Hun vernietigingsdrang is niet te stoppen. Die drang is compulsief en niet te stuiten. Zij zijn in staat om alles en iedereen voor hun kar te spannen om te kunnen slagen in hun opzet: eerst veroveren en vervolgens vernietigen.

Ziedaar de mogelijke ondergang van ons prachtige Haren. Omdat wij met elkaar te weinig oog hebben gehad voor de politieke psychopathie. Omdat wij te weinig inzicht hadden in de politieke gevarendriehoek. Omdat wij niet kunnen denken in termen van veroveren en vernietigen. Omdat wij massaal zijn gezwicht voor de charme van de politieke jagers. Omdat wij onszelf nooit zullen kwalificeren als prooien. Omdat wij de gewone inwoners zijn van een prachtig dorp. Omdat wij vinden dat Haren Haren moet blijven.