Communiceren met passanten door een Simca uit 1958

Door: Redactie

Paul en Clara van Brederode wonen aan de Meentweg 11 in Glimmen, een monumentale boerderij met een schilderachtig erf aan de straatzijde. “Ik zie hier talloze mannen braaf en soms verveeld achter hun vrouwen aanfietsen”, zegt Paul. “Ik kwam op de gedachte hen maar eens een plezier te doen door die oude Simca Aronde uit 1958 aan de straat te parkeren. Nu zie ik ze blij kijken en naar hun vrouwen roepen: ‘Kijk eens!’. Ja, ik vind het leuk om op die manier te communiceren met voorbijgangers.”

Paul van Brederode werkt in verzekeringen en financiële adviesdiensten. Toen hij prachtige oude reclameborden met verzekeringen ontdekte heeft hij die ook aangeschaft en tegen zijn houten schuur geschroefd. Die schuur heeft ook alweer een verhaal. “Ik wilde er iets bouwen, maar de gemeente stelde allerlei voorwaarden. Het moest in stijl met de omgeving. Toen heb ik gewoon de mooie houten schuur van mijn overbuurman nagebouwd. Toen was het goed en iedereen denkt dat hij er altijd heeft gestaan.”

Roquesteron

En dan is er nog het authentieke bord dat verwijst naar het Franse dorpje Roquesteron, 500 inwoners en in de bergen van de Alpes-Maritimes gelegen. Gepikt uit de berm? Paul van Brederode moet glimlachen: “Nee hoor, we hebben lange tijd in Zuid-Frankrijk doorgebracht en reden eens langs een vuilstort waar dit soort borden voor het grijpen lagen. Daar heb ik er toen eentje van meegenomen en uitgedeukt.” De Glimmenaar heeft het bord in de berm van de Meentweg geplaatst en ook daarmee communiceert hij met passanten, die zich een paar tellen in Frankrijk wanen.