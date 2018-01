Concert in De Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

Op 3 februari om 20.00 uur en 4 februari om 15.00 uur vinden twee bijzondere concerten plaats in de Biotoop in Haren (Kerklaan 30), onder de titel “Feel Good, Bad & Ugly – The Sunny Side of Cinema”.

Het gaat hier om een samenwerking tussen een Amsterdams orkest dat gespecialiseerd is in filmmuziek en twee koren uit Zuidlaren. De koren Noorderlicht en Kleinoot staan onder leiding van Judith Lange en het orkest Shot in the Dark wordt gedirigeerd door Peter van Os.

Gedurende een programma van twee uur hoort u pareltjes uit de filmmuziek van o.a. Monty Python, Die Dreigroschenoper, Time of the Gypsies, The Muppets, O Brother Where Art Thou en James Bond.

Alle muziek wordt live uitgevoerd in een verrassend passende entourage!

Kaartverkoop via: https://www.ticketkantoor.nl/events/noorderlicht

(€ 12,50 via ticketkantoor, € 15,00 aan de zaal, kinderen tot 16 jaar € 5,00)