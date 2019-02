Concert in de H. Nicolaaskerk Haren door het Roder Jongenskoor

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 3 maart om 15.00 uur treedt in de H. Nicolaaskerk het Roder Jongenskoor op met een prachtig concert. Het concert is getiteld met een knipoog naar de Brexit: Music from England and abroad . Ten gehore zullen worden gebracht werken van o.a. Purcell, Wesley, Rutter en van Bach Handel en Palestrina. Het koor staat onder leiding van Rintje te Wies

Tijd: Zondag 22 januari om 15.00 uur (de kerk is open om 14.30 uur)

Plaats: H. Nicolaaskerk, Irenelaan 4, Haren

Toegang: gratis. Na afloop een collecte