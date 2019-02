Concert Kamerkoor 23 maart in Haren en Ten Boer, welkom bij Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart geeft Het Gronings Kamerkoor een gratis welkomstconcert voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Groningen.

Het concert op 23 maart is in Haren in de Dorpskerk start om 16.00 uur. Op zondag 24 maart zingt het koor in de Kloosterkerk van Ten Boer om 15.00 uur.

Onder leiding van dirigent Jelte Hulzebos, brengt Het Gronings Kamerkoor een voornamelijk Scandinavisch Programma met werken van Sibelius, Grieg, Stenhammer en Peterson-Berger.

Het feit dat vanaf 1 januari 2019 de oude gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen samen één nieuwe gemeente Groningen vormen, bracht Het Gronings Kamerkoor op het idee om de nieuwe inwoners van harte welkom te heten. En hoe kan dat beter dan door een mooi concert te geven in twee prachtige kerken die de nieuwe gemeente nu rijk is.