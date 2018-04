Condooms en viezigheid in parkeergarage. Is er toezicht?

Door: Redactie

Een parkeerder werd er vandaag onpasselijk van. Hij parkeerde in garage Voorhorst in Haren en werd geconfronteerd met de wilde sporen van parkeerseks. Waarschijnlijk vond dit plaats het afgelopen weekend. In de parkeergarage hangen camera’s, dus de personen om wie het gaat staan vermoedelijk op beeld. De vraag is: wat doet de gemeente met deze overlast? Worden de camerabeelden gebruikt om de veroorzakers op te sporen? De gemeente Haren zal spoedig op deze situatie reageren.

Ingezonden brief van F. van Beukering

Vandaag dinsdag 3 april bereikte de vuiligheid in het trappenhuis van parkeergarage naar Het Clockhuys zijn hoogtepunt. Dagelijks ligt het daar vol lege colablikjes, plastic flessen en chipszakken, achtergelaten door de lieve jeugd. Maar vandaag na het Paasweekeind, werden ik verrast door drie condooms, waarvan een geplakt zat tegen de trapleuning. Gatver!!

Vaak ruim ik blikjes op en gooi die maar weer in de vuilnisbak. Je zou ook de jeugd kunnen opvoeden dacht ik. Er is hier cameratoezicht maar dat is kennelijk een wassen neus. De politie schijnt hier niets tegen te kunnen doen en is steeds te laat. Politie, kom achter je schermpje vandaan! Haren een groene parel met 3 condooms in de parkeergarage? Laat me niet lachen.