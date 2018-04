Nieuws:

Door: Redactie

In de cursus ‘Psychisch Fitter’ leert u beter omgaan met stress en zult u na afloop lekkerder in uw vel zitten. De cursus is een initiatief van Torion in Haren en wordt verzorgd door Monique Wijffels van Lentis.

De cursus bestaat u zes bijeenkomsten van 13-15 uur. De eerste is op 9 mei.

Opgave kan bij Monique Wijffels: m.wijffels@lentis.nl