Cursus Psychisch fitter vanaf 14 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 14 februari a.s. start een nieuwe cursus ‘Word Psychisch Fitter’ bij Torion in Haren.

De cursus is gratis. De cursus start woensdagmiddag 14 februari a.s. van 13.00 -15.00 uur bij Torion, Kerklaan 5 te Haren

Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Mail Marja Wilting: m.wilting@torion.nl 06-46912197

Voor inhoudelijke informatie over de cursus kunt u bellen naar: Monique Wijffels 06-31994528 (m.wijffels@lentis.nl)