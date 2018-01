D66 en CDA stellen vragen aan college over ‘werkgroepen-gate’ Haren

Nieuws:

De fracties van de coalitie, D66 en het CDA willen van de burgemeester weten hoe het zit met die werkgroepen. Ze hebben daartoe een brief gezonden aan de burgemeester, die hieronder staat te lezen. Het moet voor de genoemde fracties een lastige situaties zijn, want ‘hun’ wethouder ligt op dit moment zwaar onder vuur. Michiel Verbeek wordt door GVH gewantrouwd en de partij suggereert dat dit een motie van wantrouwen zou rechtvaardigen. De oppositie is tot nu toe redelijk mild over de contacten met werkgroepen, maar vindt de manier waarop de burgemeester en wethouder hierover hebben gecommuniceerd slecht. D66 en CDA vragen om rectificatie van de bronnen in DvhN en RTV Noord, mocht blijken dat deze bronnen geen juiste informatie hebben verstrekt.

Brief van D66 en CDA

Haren, 19 januari 2018

Geachte heer Van Veen,

Naar aanleiding van het artikel in het Dagblad van het Noorden en bij RtvNoord van donderdag 18

januari 2018, hebben de fracties van D66 en CDA de volgende vragen:

Inleiding:

In het artikel geven twee ambtenaren van de gemeente Groningen informatie over de

werkzaamheden die een ambtenaar van Haren zou vervullen in een van de werkgroepen die voor

Groningen en Ten Boer de herindeling aan het voorbereiden zijn. De bedoelde Harense ambtenaar

zou ‘als trekker van een werkgroep bij de fusiebesprekingen betrokken zijn’ en ‘een vaste plek aan

tafel’ hebben. De taken van de ‘trekker’ worden als volgt omschreven: …de trekker roept de

vergaderingen bijeen, voert de pen, maakt de aantekeningen en notulen, schrijft stukken voor de

werkgroep, bewaakt de voortgangsresultaten en zorgt dat de deadlines gehaald worden.

Verondersteld wordt dat het gaat om de werkgroep P&O.

Vragen:

1. Klopt de informatie van de Groningse ambtenaren dat een Harense ambtenaar structureel

deelneemt aan een werkgroep die de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer voorbereidt?

Zo ja, om welke werkgroep gaat dat?

Zo ja: sinds wanneer wordt er structureel deelgenomen aan deze werkgroep?

Zo ja: waarom is dat niet gemeld bij de beantwoording van vragen uit de raad in november en

december 2017?

2. Klopt het dat een Harense ambtenaar binnen een werkgroep de rol van ‘trekker’ vervult met

bovengenoemd takenpakket, zoals Groningse ambtenaren volgens de media beweren?

Zo ja, gaat het hier om de werkgroep P&O?

Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de beantwoording van vragen uit de raad in november en december

2017?

Indien het antwoord op vraag 1 en/of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, moeten wij

constateren dat of de ambtenaren van de gemeente Groningen onjuiste informatie over een Harense

ambtenaar verspreiden of dat de media de informatie onjuist weergeven.

4. Indien blijkt dat de informatie uit het artikel in het Dagblad van het Noorden en bij RtvNoord niet

klopt, wilt u als portefeuillehouder P&O uw Groningse collega verzoeken deze informatie publiekelijk

te corrigeren? Dan wel door te erkennen dat de ambtenaren van Groningen onjuiste informatie

verstrekken, dan wel door te ontkennen dat deze informatie door Groningse ambtenaren is

verstrekt?

Hoogachtend,

De fractie van

D66

CDA